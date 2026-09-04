Deznodământul unui proces istoric va schimba feed-urile de pe Facebook și Instagram pentru adolescenți. Cum iese Meta câștigătoare, deși a acceptat să plătească o sumă uriașă

Meta tocmai a acceptat să plătească până la 18 miliarde de dolari pentru a închide unul dintre cele mai importante procese privind efectele rețelelor sociale asupra copiilor.

Adolescenții americani vor avea limite de timp, nu vor mai putea folosi Facebook și Instagram noaptea, iar compania va trebui să investească mai mult în verificarea vârstei.

Numai că, dacă ne uităm dincolo de cifra de 18 miliarde de dolari, înțelegerea arată mai puțin ca o înfrângere pentru Meta și mai mult ca un compromis din care compania poate ieși cu platformele aproape intacte, rivalii împinși spre aceleași reguli și o imagine publică mult mai bună decât înainte.

Concret, Meta a ajuns la o înțelegere cu autoritățile din 29 de state americane, într-unul dintre cele mai importante procese privind siguranța copiilor pe rețelele sociale.

Compania a acceptat să plătească până la 18 miliarde de dolari pentru a închide aceste litigii. Suma va fi plătită pe o perioadă de zece ani și trebuie menționat că nu reprezintă o recunoaștere a vinovăției: prin acord, Meta nu admite că a încălcat legea sau că acuzațiile aduse de state sunt adevărate.

Meta a evitat să se ajungă la un verdict în proces

Statele au susținut că Meta și-a proiectat intenționat platformele astfel încât să-i țină pe copii cât mai mult timp online, deși compania știa despre posibilele efecte negative asupra utilizatorilor tineri. În același timp, autoritățile au acuzat Meta că a colectat date despre copii fără acordul părinților, încălcând astfel legislația americană privind protecția datelor minorilor.

În loc să ducă procesul până la un verdict, Meta a ales să încheie o înțelegere. În plus față de suma de mai sus, compania se angajează ca, timp de zece ani, să introducă o serie de măsuri pentru protejarea adolescenților.

Printre ele se află o limită implicită de două ore pe zi pentru timpul petrecut cumulat pe Facebook și Instagram (care poate fi, însă, dezactivată cu acordul părinților).

Avertizări repetate și intervale cu acces restricționat pentru adolescenți

Adolescenții vor primi notificări după 60 și 90 de minute și apoi, la fiecare 15 minute, mesaje prin care Meta spune că îi va încuraja să folosească platformele mai cumpătat.

Vor exista și intervale în care accesul va fi restricționat. Între miezul nopții și 6 dimineața, adolescenții nu vor putea folosi aplicațiile. În timpul programului școlar, adică între 08:00 și 15:00, notificările vor fi oprite.

Numărul de like-uri va fi ascuns

Compania va ascunde, în mod implicit, și numărul de like-uri de la postările adolescenților, atât pe propriile postări, cât și pe cele ale altora. De asemenea, va bloca pentru utilizatorii tineri anumite filtre de editare a fotografiilor pe care Meta le numește „extreme”.

Însă feed-ul algoritmic și redarea automată a clipurilor, printre setările cele mai criticate, cele care par să fie responsabile pentru timpul mare petrecut pe rețelele sociale, nu vor fi dezactivate automat.

Ambele pot fi oprite prin setările puse la dispoziție de Meta și pot fi gestionate și de părinți. Asta înseamnă că una dintre principalele mecanisme prin care platformele încearcă să prelungească timpul petrecut în aplicație rămâne activă în configurația standard.

Există dovezi care leagă timpul petrecut pe rețelele sociale afectează sănătatea mintală?

Aici trebuie menționat că nu există un consens științific potrivit căruia simplul fapt că un adolescent petrece multe ore pe rețelele sociale este principala cauză a problemelor sale de sănătate mintală.

Cercetările arată mai degrabă o relație complicată: folosirea intensă a rețelelor sociale poate lua din timpul alocat somnului, sportului sau interacțiunilor față în față și poate fi asociată cu anxietatea, dar efectele diferă mult de la un adolescent la altul.

Jacqueline Nesi, profesor de psihiatrie la Brown University, spune într-un interviu acordat New York Times, că ideea că rețelele sociale ar fi principala cauză a problemelor de sănătate mintală ale copiilor „nu este susținută de cercetare”.

În același timp, există situații în care anumite caracteristici ale platformelor pot face rău în mod evident: feedurile algoritmice pot amplifica, de exemplu, conținutul legat de tulburările alimentare.

„Age assurance”

Asta nu înseamnă că măsurile din acord sunt inutile. Psihologi și organizații care lucrează cu copii le-au salutat tocmai pentru că reprezintă o recunoaștere oficială a faptului că designul acestor platforme poate avea nevoie de limite.

Ca toate aceste restricții să funcționeze, Meta trebuie mai întâi să știe cine este adolescent. Drept urmare, o altă parte importantă a acordului e legată de verificarea vârstei. Acordul prevede, de altfel, dezvoltarea unor sisteme de „age assurance”, adică metode prin care platforma să stabilească vârsta utilizatorilor.

Acordul nu se limitează la adolescenți, ci prevede ca Meta să introducă un sistem de „age assurance” pentru utilizatorii Facebook și Instagram din statele care au semnat înțelegerea. Practic compania primește un motiv juridic să verifice vârsta tuturor utilizatorilor, nu doar a celor pe care îi suspectează că sunt minori.

Documentul prevede inclusiv folosirea verificării identității sau a estimării vârstei prin analiza feței, iar dacă metodele disponibile nu ating pragurile de acuratețe stabilite, Meta și statele se vor întâlni pentru a găsi alternative.

Se recunoaște, astfel, mai voalat, că nu se știe dacă există în prezent un sistem de verificare a vârstei destul de bun, iar dacă ne uităm la ce se întâmplă în Australia, unde majoritatea adolescenților încă sunt pe rețelele sociale deși există o interdicție în acest sens, e destul de clar cum arată realitatea.

Presiune de la Meta pe YouTube și TikTok

Există însă o condiție interesantă în spatele sumei de 18 miliarde de dolari. Aproximativ 30% din bani, adică în jur de 5,3 miliarde de dolari, vor fi plătiți de Meta doar dacă și YouTube și TikTok acceptă să introducă măsuri similare: o limită de o oră pe zi pentru adolescenți, Night Mode și sisteme de verificare a vârstei.

În acest caz, cele două platforme ar trebui să plătească la rândul lor o sumă echivalentă. Ca să fim clari, o parte din acordul care ar trebui să sancționeze Meta depinde acum și de ce vor face principalii săi rivali.

Dacă ne uităm doar la cifra de 18 miliarde de dolari, pare că Meta a primit o lovitură importantă. Numai că profitul Meta a fost de peste 60 de miliarde de dolari doar anul trecut. Iar dacă dacă ne uităm la ce s-a negociat în schimbul banilor, rezultatul arată ceva mai complicat.

În primul rând, Meta nu este obligată să schimbe în mod fundamental felul în care funcționează produsele sale. Nu trebuie să renunțe la feedul algoritmic, la recomandările personalizate sau la autoplay, adică tocmai la mecanismele care fac platformele atât de greu de părăsit.

Avantaj Meta

Mai mult, o parte din responsabilitatea pentru aplicarea acestor reguli ajunge la părinți. Limita de două ore poate fi dezactivată cu acordul lor. Meta poate spune astfel că a pus la dispoziție instrumentele necesare pentru un consum mai sănătos, iar decizia privind cât de mult le folosesc copiii revine, cel puțin parțial, familiilor.

Acordul poate fi mai avantajos pentru Meta decât pare la prima vedere și când vine vorba de verificarea vârstei. Compania trebuie să-și îmbunătățească sistemele de verificare, dar acordul prevede în același timp folosirea unor „age signals” furnizate de Apple și Google. Adică informații despre categoria de vârstă a utilizatorului pe care sistemele de operare sau magazinele de aplicații le pot transmite aplicațiilor. Ideea este ca Instagram să poată afla, de exemplu, că un utilizator se încadrează într-o anumită categorie de vârstă, fără ca Meta să trebuiască neapărat să refacă de la zero întregul proces de verificare.

Însă cel mai important câștig pentru Meta este cel legat de imagine. Compania care, până acum, era una dintre țintele principale ale criticilor privind efectele rețelelor sociale asupra copiilor se poate prezenta acum drept compania care a făcut primul pas. Meta poate spune că a acceptat reguli noi, că a investit în verificarea vârstei și, mai ales, că vrea ca aceleași reguli să fie aplicate și de rivalii săi. Meta vorbește despre ce ar trebui să facă întreaga industrie.

O repoziționare mult mai confortabilă pentru Meta

Asta se vede foarte clar în felul în care Meta își prezintă acordul. Compania insistă că măsurile ar trebui să fie adoptate și de YouTube și TikTok. Practic, Meta poate transforma o înțelegere încheiată după ce a fost acuzată că a pus interesele comerciale înaintea siguranței copiilor într-un argument pentru reguli comune în industrie. Este o poziție de comunicare mult mai confortabilă: „noi am făcut asta, acum e rândul celorlalți”.

În plus, dacă aceleași restricții ajung să fie aplicate și de TikTok și YouTube, Meta nu mai riscă să piardă utilizatori tineri pentru că produsul său este mai restrictiv decât al concurenței.

Într-o piață în care fiecare platformă are un motiv să lase regulile cât mai permisive pentru a atrage și păstra utilizatori, un standard comun elimină o parte din această competiție. Meta nu mai trebuie să aleagă între a proteja adolescenții și a-i lăsa pe rivali să le ofere o experiență mai puțin restrictivă.