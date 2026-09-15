Dezvăluire din interior despre cum este furat statul de către jocurile de noroc ilegale: „Omul pariază de pe card. Dar știți cum se camuflează aceste plăți?”

Vlad Soare, fostul președinte al ONJN demis recent de premierul Bolojan, explică de ce site-uri suspendate acum un an sunt încă accesibile în România.

El susține că piața neagră a jocurilor de noroc este alimentată de un „întreg ecosistem”, din care fac parte inclusiv procesatori de plăți și marile platforme precum Google sau Meta / Facebook.

Plățile către site-urile de pariuri ilegale sunt camuflate sub denumiri precum „flori”, „pizza” sau „spălătorie auto”, pentru a fi mai greu de identificat.

Golazo a avut dialog cu fostul președinte al ONJN.

– Domnule Vlad Soare, în august ați fost demis peste noapte de la șefia Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc. De ce?

– Motivele nu mi-au fost comunicate și aș putea să speculez, dar nu vreau să o fac. Tot ce cunosc este că propunerea de demitere nu a venit din partea Ministerului de Finanțe. Este o decizie administrativă luată de premierul Bolojan și o respect.

Funcția de președinte ONJN este decisă politic. Și dumneavoastră tot politic ați fost numit, nu? Adică n-ați dat un concurs în sensul ăsta.

Nicio numire de demnitate publică în România, conform legii, nu se face prin concurs, pentru că este o diferență între calitatea de funcționar public și calitatea de demnitar public. Președintele Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc are calitatea de demnitar, fiind o funcție asimilată celei de secretar de stat. Sunt numiri politice, dar nu înseamnă că se fac doar numiri din rândul membrilor de partid. De exemplu, eu sunt mai degrabă un tehnocrat. Nu am avut afiliere politică.

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