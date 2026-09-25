DEZVĂLUIRI. Prietenii lui Călin Georgescu. Cine e omul de afaceri numit și introdus pentru a acoperi datoria de 1,1 milioane euro: „Acum aud prima oară că apar în dosar” 

În dosarul în care e acuzat de înșelăciune, Călin Georgescu a apelat la câteva persoane pe care i le-a prezentat lui Răzvan Leu drept afaceriști care îi vor restitui suma de 1,1 milioane de euro, scrie site-ul de investigații Snoop, care citează surse judiciare. Unul dintre cei numiți este Sami Petroi din Oradea. El spune că a fost doar un intermediar și crede că dosarul e „fabricat”.

De-a lungul timpului, Petroi s-a prezentat ca director de editură, a fost vicepreședinte al unei academii de fotbal și a participat la dezbateri AUR despre scoaterea jocurilor de noroc din oraș. Numele său e asociat unei biserici evanghelice din Oradea.

Petroi a fost și este asociat în zece firme, dintre care nouă nu mai există. Multe companii au intrat în faliment, chiar și un ONG. Spune că a fost implicat alături de olandezi care „au devalizat” firmele.

Întâlnirea din Dorobanți

Răzvan Leu, om de afaceri din Buzău, îi acuză pe Călin Georgescu și pe afaceristul Ionel Rusen că l-au deposedat de 1,1 milioane de euro în 2021. Un milion era „garanția” pentru intrarea într-o afacere de 6 milioane de euro cu „metale prețioase”, iar restul urma să fie investit în campania pentru alegerile prezidențiale. Banii au fost virați într-un cont deschis în Zurich, Elveția, și apoi transferați către diverse conturi, inclusiv al soției lui Rusen.

E principala acuzație din dosarul în care Rusen și Georgescu sunt cercetați sub control judiciar.

Când Leu a început să ceară banii înapoi, Călin Georgescu i l-a prezentat pe Sami Petroi, un om de afaceri din Oradea, drept o pretinsă soluție pentru acoperirea prejudiciului de 1,1 milioane de euro, spun surse judiciare care cunosc dosarul.

Georgescu l-ar fi descris ca „o persoană dispusă să-l ajute și să-i ofere banii”, iar ulterior Petroi i-a cerut afaceristului din Buzău să nu formuleze plângere penală împotriva lui Georgescu.

Fostul candidat pro-rus la prezidențiale în 2024 a organizat o întâlnire în zona Dorobanți din București, la care au participat și Răzvan Leu, și Sami Petroi. Soluția propusă de Petroi era să cumpere societățile administrate de Leu. Prețul cesiunii urma să fie majorat artificial cu 1,1 milioane de euro pentru ca afaceristul din Buzău să-și recupereze prejudiciul.

Deși Leu a fost de acord, înțelegerea nu s-a concretizat.

Ce spune Petroi?

Sami Petroi

Pe numele său real Samuil Petroi, are 64 ani și e prezentat, local, și ca „Sami” sau „Samuel”.

Contactat de Snoop, Petroi admite că a avut discuții cu familia Leu. Însă nu ca potențial cumpărător, ci ca intermediar al unui alt om de afaceri din Bihor.

Recunoaște că i-a cunoscut prin Călin Georgescu, dar nu-și amintește întâlnirea din Dorobanți, ci doar de una la Buzău. Susține că nu auzise nici că numele său a apărut în dosar. „Acum e prima oară când aud așa ceva. Și mă miră asta”

Interviu în presa de extremă dreapta din Suedia în 2025

„Sunt un antreprenor, sunt naționalist, îmi iubesc țara. Îl iubesc pe Dumnezeu, îmi iubesc familia și țara”, spunea Sami Petroi pentru FrihetsNytt în ianuarie 2025, într-un interviu video titrat „100.000 oameni protestează împotriva loviturii de stat globaliste”.

Publicația este descrisă ca „radical-naționalistă” de unul dintre cele mai vechi și mari ziare din Suedia, Aftonbladet. Interviul cu Petroi avea loc după anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024.

La mai puțin de o lună de la primul interviu dat în presa suedeză, la început de 2025, Petroi revenea în FryhetsNytt, de data aceasta după ce Georgescu fusese ridicat din trafic și dus la audieri în dosarul de instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Petroi spunea că sistemul încearcă să-i reducă la tăcere pe suporterii lui Georgescu cu dosare „fabricate”.

„Știm că vom câștiga, dar sperăm ca trecerea spre libertate să fie fără vărsare de sânge”, era concluzia sa.

Citește în Snoop cum s-au cunoscut Sami Petroi și Călin Georgescu, ce povestește despre întâlnirile cu familia Leu și ce afaceri a avut în țară.