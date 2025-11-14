Diabetul și boala ficatului gras – un cerc vicios al disfuncțiilor metabolice

Cu ocazia Zilei Mondiale a Diabetului, ne îndreptăm atenția asupra unei conexiuni mai puțin cunoscute, dar esențiale pentru sănătatea noastră: legătura dintre diabet și sănătatea ficatului.

Potrivit unui studiu, aproximativ o treime dintre adulți suferă în prezent steatoză hepatică asociată cu disfuncție metabolică (MASLD), cunoscută și ca boala ficatului gras1, o afecțiune hepatică asociată frecvent cu diabetul zaharat de tip 2 și obezitatea. Experții estimează că până în 2040, această proporție ar putea depăși 55% din populația adultă2.

Totuși, puțini știu că ficatul îndeplinește peste 500 de funcții esențiale, fiind un organ cheie în buna funcționare a întregului organism3,4. Acesta are o contribuție importantă în reglarea echilibrului metabolic, influențând direct riscul de apariție și evoluția diabetului. Așadar, sănătatea ficatului și diabetul nu sunt probleme de sănătate separate, ci adesea merg mână în mână, chiar influențându-se reciproc5,6.

De la ficat gras la diabet

Boala ficatului gras se caracterizează prin acumularea de grăsime la nivelul ficatului. Această acumulare afectează capacitatea organismului de a regla nivelul glucozei din organism și de a răspunde eficient la insulină. Astfel, rezistența la insulină se accentuează, iar riscul de diabet crește semnificativ, persoanele diagnosticate cu MASLD având un risc de diabet de până la 5 ori mai crescut7.

La rândul său, diabetul deja instalat poate accelera progresia bolii hepatice către forme mai severe, deoarece controlul slab al glicemiei din organism agravează depozitarea grăsimilor în ficat și, implicit, afecțiunile hepatice deja existente. Printre complicațiile hepatice pe care persoanele cu MASLD și diabet deja instalat le pot dezvolta se numără steatohepatita, fibroza și, în cazuri avansate, ciroza sau cancerul hepatic8.

Mai mult, asocierea MASLD-diabet este și un important factor de risc cardiovascular. Pacienții care suferă de ambele afecțiuni au un risc semnificativ mai mare de infarct miocardic, accident vascular cerebral și mortalitate prematură9.

Importanța controalelor de rutină și a diagnosticării timpurii

Considerată o epidemie silențioasă, boala ficatului gras evoluează cel mai adesea în tăcere, fără simptome evidente în fazele incipiente10. Acest lucru poate întârzia diagnosticul și implicit intervenția timpurie. Dar opțiunile terapeutice sunt limitate pentru stadiile avansate ale bolii, și tocmai de aceea depistarea precoce și monitorizarea continuă sunt esențiale11. Analizele de rutină, precum testele de sânge și ecografia abdominală, pot face diferența în parcursul bolii12.

Cum ne putem proteja ficatul și reduce riscul de diabet?

În ciuda riscurilor asociate bolii și a răspândirii sale tot mai rapide13, există totuși și o veste bună: 8 din 10 cazuri de MASLD sunt reversibile dacă sunt identificate și tratate la timp1. Dar ce poți face pentru a avea grijă de sănătatea ficatului tău?

1. Adoptă un stil de viață sănătos

O dietă echilibrată și activitatea fizică regulată sunt cruciale atât pentru sănătatea ficatului, cât și pentru prevenirea diabetului. Specialiștii recomandă consumul de alimente bogate în fibre, legume și fructe, proteine slabe și reducerea aportului de zaharuri și grăsimi saturate. Totodată, exercițiile fizice regulate contribuie la menținerea unei greutăți sănătoase și la îmbunătățirea sensibilității la insulină14-17.

2. Mergi periodic la control medical

Screeningul periodic al sănătății ficatului și al nivelului de glicemie din organism este un pas important în detectarea timpurie a problemelor metabolice, mai ales în cazul celor cu risc metabolic crescut, așa cum sunt persoanele care suferă de diabet, dislipidemie sau cele supraponderale. Astfel, intervențiile pot fi aplicate din timp, înainte de apariția altor complicații12,18,19.

3. Întreabă medicul despre opțiuni complementare de tratament

În anumite cazuri, medicul specialist poate recomanda utilizarea de suplimente alimentare cu rol hepatoprotector, pentru sprijinirea sănătății ficatului. Spre exemplu, studiile clinice sugerează că fosfolipidele esențiale aduc beneficii în ameliorarea și prevenția MASLD, precum și în îmbunătățirea parametrilor de evaluare a funcției hepatice20.

4. Limitează consumul de substanțe agresive pentru ficat

Alcoolul în exces și unele medicamente pot suprasolicita ficatul, crescând riscul de deteriorare hepatică și complicații diabetice. Așadar, consumul moderat de alcool și utilizarea responsabilă a medicamentelor sunt esențiale în prevenția MASLD21-25.

Începe să ai grijă de ficatul tău azi!

Ficatul joacă un rol esențial în starea ta generală de sănătate, inclusiv în prevenția și gestionarea diabetului, așa că el merită toată atenția ta. Nu aștepta până când e deja prea târziu! De Ziua Mondială a Diabetului, începe să ai grijă de ficatul tău!

Adresați-vă medicului dumneavoastră pentru mai multe informații despre sănătatea ficatului și despre cum vă puteți evalua riscul de MASLD.

Material educațional aprobat cu numărul 65713 / 10.09.2025

Surse bibliografice

