Diagnosticul economistului-șef al BNR privind ignoranța economică a antreprenorilor: „Vă rog să vă duceți la oamenii ăia și să le explicați!”

Economistul șef al BNR, Valentin Lazea, a criticat joi, la conferința Asociației Analiștilor Financiar-Bancari, ignoranța economică a mediului de afaceri și complicitatea sa la deteriorarea finanțelor publice. Antreprenorii au aplaudat creșterea economică artificială, fără să înțeleagă că depășirea PIB-ului potențial face mai mult rău decât bine

„Conceptele de macroeconomie sunt total necunoscute de către mediul de afaceri, care nu numai că nu le știe, nu vrea să le știe, și cu cât sunt mai puțini oamenii care să le bage în cap aceste lucruri, cu atât o vom duce la fel. Vă rog să faceți acest apostolat, să vă duceți la oamenii ăia și să le explicați în clar. Pentru că ei nu au nicio treabă cu aceste concepte”, a spus joi economistul șef al BNR Valentin Lazea, la conferința AAFBR.

Deficitul nu a explodat din incompetență, mai spune Lazea, ci dintr-o narativă deliberată: „cheltuim mult ca să creștem economia.” Nimeni nu a întrebat ce fel de creștere esteUna bazată pe potențialul real al economiei, sau una artificială, pompată cu bani împrumutați.

„Antreprenori atât cei români cât și cei străini, sectorul de business în general, au susținut cu frenezie acest tip de forțare a creșterii economice, crezând în mod eronat că o creștere economică este cu atât mai bună cu cât este mai mare. Dar nu este adevărat. Când se depășește PIB-ul potențial, creșterea face mai mult rău decât bine.

Ritmul sănătos de creștere al economiei, este în prezent de circa 2,5% până la 3% pe an. De ce nu poate crește economia cu mai mult în mod sustenabil? Aici vă revine dumneavoastră să explicați mediului de afaceri. Pentru că mediul de afaceri nu are nicio treabă cu conceptele macroeconomice. Ei sunt ingineri, patroni, meseriași….”, a mai spus economistul șef al Băncii Naționale.

El a vorbit despre riscul real al retrogradării ratingului suveran, dar și despre nevoia unui pact politico-economic care să oblige toate guvernele să nu depășească anumite intervale ale indicatorilor macroeconomici.

„Traversăm o perioadă complicată, deoarece avem cea mai înaltă rată a inflației din Uniunea Europeană, era în 2025 de 9,7%, și cel mai mare deficit bugetar, tot așa la sfârșitul anului trecut 7,9%, și anul acesta vom depăși și pragul de datorie publică de 60% din PIB, ultimul criteriu Maastricht pe care îl mai îndeplineam. Având asemenea indicatori, există oricând pericolul retrogradării țării la nivelul nerecomandat investițiilor, pericolul opririi finanțărilor de pe piațele externe de capital și al ajustării brutale a nivelului de trai.

De aceea este imperativ necesară stabilirea unor ținte în care să se încadreze inflația, deficitul bugetar și creșterea economică, ținte care, odată atinse, să fie respectate de orice guvern, indiferent de coloratura ideologică. Cu alte cuvinte, e necesar un pact politico-economic, dacă vreți, care să oblige toate guvernele să nu depășească anumite intervale în ce privește indicatorii macroeconomici”, a mai adăugat Valentin Lazea.