Diagnosticul tardiv în bolile hematologice reduce șansele pacienților la viață

Medicover România anunță lansarea Centrului de Hematologie în cadrul Spitalului Medicover Pipera, cu flux dedicat al pacienților, începând de la recepție și ghidarea pacienților pe parcursul diagnosticului ți tratamentului.

Centrul oferă evaluare personalizată pentru fiecare pacient, sub coordonarea medicului hematolog, cu acces la investigații și consultații multidisciplinare. Pacienții beneficiază de evaluări complete, inclusiv investigații imagistice și consulturi interdisciplinare (nefrologie, cardiologie, neurologie, ginecologie, ortopedie, urologie și alte specialități relevante), într-un circuit integrat care reduce timpii de așteptare și permite stabilirea rapidă a diagnosticului și a planului terapeutic.

„Educația și prevenția sunt piloni esențiali ai acestui demers, dar și ai întregii activități Medicover. De la recunoașterea timpurie a simptomelor până la accesul rapid la investigații și tratament integrat, ne concentrăm pe un parcurs clar și coordonat pentru fiecare pacient”, declară Dr. Florinela Cîrstina, Director General Medicover România.

Pacienții Centrului beneficiazã de diagnostic și tratament gratuit prin programele naționale disponibile.

Această inițiativă vine ca răspuns la una dintre cele mai mari provocări din hematologia românească, diagnosticul tardiv.

În România, una dintre cele mai mari probleme în patologiile hematologice cronice este diagnosticul tardiv. Diferența dintre numărul estimat de cazuri și cele efectiv diagnosticate, precum și numărul de cazuri noi estimate anual, indică un fenomen de subdiagnosticare care afectează direct șansele pacienților.

Potrivit datelor disponibile, anual ar putea exista aproximativ 800 de cazuri noi de mielom multiplu, însă conform Societății Române de Hematologie incidența realã a cazurilor diagnosticate este de 500 de cazuri noi pe an. Datele aratã existența unor pacienți care nu sunt diagnosticați. În plus, nu doar mielomul multiplu, ci și alte boli hematologice precum limfoamele maligne, sindroamele mieloproliferative cronice şi sindroamele mielodisplazice sunt frecvent diagnosticate tardiv. Această realitate reduce șansele de control al bolii și pune presiune suplimentară pe sistemul medical.

„În practică, observăm că peste 50% dintre pacienții cu mielom multiplu sunt diagnosticați în fazã avansatã, cu boalã activã. Mulți pacienți amână consultul de teama diagnosticului”, explică Dr. Sorina Bădeliță, medic primar hematologie și doctor în științe medicale.

Simptomele mielomului multiplu sunt adesea nespecifice și pot fi ușor ignorate sau atribuite altor afecțiuni. Printre cele mai frecvente se numără oboseala persistentă, durerile osoase, infecțiile repetate sau severe și anemia.

Analizele uzuale reprezintă primul pas esențial în diagnosticare. O hemoleucogramă modificată poate ridica suspiciuni și poate conduce la investigații suplimentare și la trimiterea către medicul hematolog.

Totuși, accesul la investigații rămâne o provocare. Medicii de familie nu pot recomanda gratuit electroforeza completă și alte analize necesare pentru diagnostic, iar costurile îi descurajează pe mulți pacienți. Este important însă ca pacienții să știe că, prin intermediul medicului hematolog, analizele și investigațiile de diagnostic și tratament pot fi decontate prin CNAS.

„Pacienții diagnosticați cu mielom multiplu și alte afecțiuni hematologice cronice au acces gratuit diagnostic complet şi acces la tratamente moderne, decontate prin Programul Național de Oncologie. Însă momentul diagnosticului face diferența pentru șansele și calitatea vieții”, subliniază Prof. Dr. Daniel Coriu, medic primar hematologie, doctor în științe medicale.

La rândul său, Asociația SOS Mielom atrage atenția asupra rolului esențial al informării. Lipsa unor informații accesibile și a unui parcurs clar pentru pacient contribuie direct la diagnosticarea tardivă.

„Mulți pacienți nu știu când simptome aparent banale ar trebui să îi trimită la medic sau ce investigații să solicite. În Romania nu există un acces uniform la diagnostic şi tratament, existând diferențe mari între mediul urban și rural sau zone geografice. În același timp, după diagnostic, este esențial un management integrat al bolii. Colaborarea între medicul hematolog și alte specialități poate reduce întârzierile și îmbunătăți prognosticul pacienților.”, explică Camelia Soceanu, Președinte Asociația SOS Mielom.

Prin lansarea Centrului de Hematologie, Medicover își propune să contribuie activ la reducerea întârzierilor în diagnostic și la îmbunătățirea parcursului pacientului. Abordarea integrată, colaborarea între specialități și accesul rapid la investigații sunt esențiale pentru un management eficient al bolilor hematologice.

Articol susținut de Medicover