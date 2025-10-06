Fostul city manager al PMB Diana Pungă, numită consilier prezidențial în relația cu societatea civilă

Fostul city manager al Capitalei, Diana Pungă, a fost numită, luni, consilier de stat pentru relația cu societatea civilă începând cu 1 noiembrie 2025. Ea a colaborat cu președintele Nicușor Dan și când acesta a fost primar al Capitalei.

Președintele Nicușor Dan a făcut noi numiri în echipa sa de la Cotroceni, după ce singurul nume nou adus de președinte în Administrația Prezidențială în patru luni de mandat a fost Radu Burnete. Nicușor Dan i-a numit în echipa sa pe Marius Lazurca, Ludovic Orban, Eugen Tomac și Valentin Naumescu, conform unui anunț al Administrației Prezidențiale.

„Aceste numiri reflectă angajamentul Președintelui pentru o administrație profesionistă, eficientă și în deplin acord cu prioritățile mandatului prezidențial. Conform cadrului legal în vigoare, consilierii își exercită atribuțiile în condiții de legalitate, responsabilitate, profesionalism și loialitate față de Președinte“, a transmis Administrația Prezidențială.

Cine este Diana Pungă

Diana Pungă, în vârstă de 40 de ani, a fost administrator public la Primăria Bucureștiului între 2021 și 2024, conform declarațiilor ei de avere.

Ea a fost numită în funcție de Nicușor Dan în 2021, pe vremea în care era primarul Bucureștiului și a făcut parte din Uniunea Salvați Bucureștiul. Pungă și-a dat demisia de la PMB în iulie 2024. Nicușor Dan a declarat atunci că aceasta pleacă pentru că a avut probleme în colaborarea cu mai multe instituții, cu Prefectul, cu ANFP-ul sau cu Inspectoratul.

Diana Pungă coordona direcțiile de Cultură, Presă, Resurse Umane, o parte dintre instituțiile subordonate primăriei, Proedus, ARCUB, ASPA și DGASMB. De asemenea, ea a lucrat la biroul parlamentar al lui Nicușor Dan când actualul primar al Capitalei era deputat, a scris Libertatea.

Conform declarației sale de avere, Diana Pungă nu deține clădiri sau terenuri. Venitul de la Primăria Capitalei îi aducea acesteia aproximativ 7.400 de lei lunar și are două conturi bancare, cu un depozit total de aproape 100.000 de lei.

Conform și declarației de interese, este și președinta Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Bucharest Tourism Board, care promovează Bucureștiul ca destinație turistică.