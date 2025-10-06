BREAKING Nicușor Dan și-a numit consilierii. Numele ales pentru unul dintre posturi a fost vehiculat anterior ca variantă pentru SIE / Lista celor 16 noi consilieri de la Cotroceni

Președintele Nicușor Dan a făcut noi numiri în echipa sa de la Cotroceni, după ce singurul nume nou adus de președinte în Administrația Prezidențială în patru luni de mandat a fost Radu Burnete. Nicușor Dan i-a numit în echipa sa, luni, pe Marius Lazurca, Ludovic Orban, Eugen Tomac și Valentin Naumescu, conform unui anunț al Administrației Prezidențiale.

Noile numiri sunt următoarele:

– consilier prezidențial pe politică externă începând cu 6 octombrie 2025. Valentin Naumescu – consilier prezidențial pentru afaceri europene începând cu 1 noiembrie 2025.

– consilier de stat pentru românii de pretutindeni începând cu 6 octombrie 2025. Eugen Tomac – consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni începând cu 6 octombrie 2025.

– consilier prezidențial pe probleme constituționale începând cu 1 noiembrie 2025. Alexandru Ciurea – consilier prezidențial pe probleme juridice începând cu 6 octombrie 2025.

– consilier onorific pentru economie începând cu 6 octombrie 2025. Ramona Dinu – consilier de stat pentru guvernanță corporativă și turism începând cu 6 octombrie 2025.

– consilier prezidențial pentru politică internă începând cu 6 octombrie 2025. Diana Iancu – consilier prezidențial pentru comunicare publică începând cu 6 octombrie 2025.

– consilier de stat pentru mediu începând cu 6 octombrie 2025. Diana Punga – consilier de stat pentru relația cu societatea civilă începând cu 1 noiembrie 2025.

– consilier de stat pentru relații publice începând cu 1 noiembrie 2025. Andreea Miu – consilier prezidențial. Va conduce Secretariatul General al Administrației Prezidențiale începând cu 1 noiembrie 2025.

Roxana Butnaru – consilier de stat la Cancelaria Ordinelor începând cu 1 noiembrie 2025.

Mihai Lazurca a fost în trecut o variantă vehiculată pentru SIE

Lazurca a fost una dintre variantele vehiculate pentru șefia Serviciului Român de Informații Externe (SIE). În 15 septembrie, Nicușor Dan l-a rechemat în țară pe Lazurca, care era ambasador în Mexic.

„Lazurca este o persoană în care am încredere, o cunosc de multă vreme. Consider că poate ajuta mai mult dintr-o poziție centrală. Care va fi aia, vom vedea”, a spus cu acea ocazie președintele Nicușor Dan într-un interviu la Antena 3 CNN.

„L-am chemat pentru a ocupa o poziție în București. Mai departe, pe servicii, până când nu finalizăm discuția cu partidele din majoritate, nu voi spune absolut nimic”, a mai spus atunci Nicușor Dan.

Până la aceste numiri, în cele patru luni de mandat Nicușor Dan și-a numit un singur consilier, pe Radu Burente, în Departamentul de Politici Economice și Sociale. În rest, toți ceilalți consilieri actuali de la Cotroceni au fost numiți de foștii președinți ai României.

Nicușor Dan a fost întrebat marți, la Timișoara, când va face numirile de consilieri, pentru a-și completa echipa: „În una-două săptămâni”, a spus atunci președintele. Joi, într-o altă conferință de presă, Nicușor Dan a spus că își va numi echipa de la Cotroceni în prima parte a acestei luni.