Diana Șoșoacă a mers din nou la Ambasada Rusiei. „Act de demnitate națională”, susține lidera SOS România

Europarlamentarul Diana Șoșoacă, președinta SOS România, a participat la recepția oferită de Ambasada Rusiei la București cu ocazia zilei de 9 Mai, când Rusia celebrează victoria în Al Doilea Război Mondial. Șoșoacă susține că prezența ei la recepție și discuțiile avute cu ambasadorii rus și nord-coreean reprezintă „un act de demnitate națională”.

Într-o postare pe contul său oficial de Facebook, Diana Șoșoacă apare într-o fotografie alături de ambasadorul rus Vladimir Lipaev și cel nord-coreean Ri Sang Rim.

„Prezența sa la acest eveniment marchează un moment de curaj diplomatic, prin care reafirmă necesitatea ca România să redevină un actor suveran, capabil de dialog cu toate puterile lumii”, se spune în postarea semnată de biroul de presă al SOS România.

Pe lângă discuția cu Vladimir Lipaev, în care Șoșoacă a evocat luptele duse împreună de armatele României și URSS după 23 august 1944, europarlamentarul a discutat și cu ambasadorul din Coreea de Nord, sursa citată menționând că este inacceptabilă izolarea internațională a regimului de Pyongyang, „impusă de interese străine”

„Am participat la recepția de 9 mai, Ziua Victoriei, de la Ambasada Rusiei pentru a arăta că țara noastră nu este o colonie, ci un stat care are curajul să dialogheze de la egal la egal. Faptul că am discutat direct cu ambasadorii Rusiei și Coreei de Nord sunt acte de demnitate națională și diplomație. I-am cerut Excelenței sale, Dl. Ambasador Lipaev, un mesaj pentru români, pentru că noi vrem pace și respect, nu război și slugărnicie!”, a declarat președintele S.O.S. România.

Istoricul lung al vizitelor la ambasada Rusiei

Potrivit G4Media, Diana Iovanovici-Șoșoacă este o prezență constantă la evenimente organizate de ambasada rusă:

3 noiembrie 2022 – Diana Șoșoacă și Adrian Severin au participat la Ziua Unității Naționale a Rusiei;

11 februarie 2023 – O recepție de Ziua Diplomatului Rus;

4 mai 2023 – Recepția organizată de Ambasada Rusiei, tot de Ziua Victoriei;

12 iunie 2024 – Recepția organizată de ambasadorul Vladimir Lipaev după preluarea postului de la București, prilejuită de Ziua Națională a Rusiei;

12 iunie 2025 – Recepția de Ziua Națională a Rusiei.

Seria însă a fost inițiată imediat după declanșarea invaziei ruse în Ucraina, pe 30 martie 2022, când Șoșoacă, însoțită de deputații Dumitru Coarnă, Mihai Lasca și Francisc Tobă, a fost primită în audiență la ambasadorul rus Valeri Kuzmin, căruia i-au prezentat o propunere de mediere a păcii între Rusia și Ucraina – demers denumit „Pacea de la București”.

Senatoarea Diana Șoșoacă este cunoscută pentru luările de poziție din spațiul ostile Ucrainei și favorabile Rusiei. În martie 2023, ea a depus un proiect de lege prin care a cerut anexarea prin lege a teritoriilor din vechiul regat al României și denunțarea de către țara noastră a „Tratatului cu privire la relațiile de bună vecinătate și cooperare dintre România și Ucraina”, încheiat în 1997.