Diana Şoşoacă, apariție la „Davosul lui Putin” alături de fugara Marina Tauber: „Bucureștiul a stricat relațiile cu Rusia, eu am venit aici”

Autoritățile de la București și Chișinău au fost criticate la Forumul de la Sankt Petersburg de eurodeputata Diana Șoșoacă și de Marina Tauber, fostă vicepreședintă ȘOR căutată internațional după ce a fost condamnată la închisoare.

Diana Șoșoacă și Marina Tauber au participat la forumul rus supranumit „Davosul lui Putin”, în cadrul unui panel de dezbateri dedicat inteligenței artificiale și războiului informațional. Președinta S.O.S. a susținut că participă la forum la invitația Administrației Prezidențiale a Federației Ruse, potrivit NewsMaker, citat de News.ro.

Marina Tauber este fosta vicepreședintă a partidului desființat ȘOR din Republica Moldova. Aceasta este condamnată la 7 ani și jumătate de închisoare pentru complicitate la finanțarea ilegală a partidului, falsificarea rapoartelor financiare și spălare de bani, fiind dată în căutare internațională.

La evenimentul de la Sankt Petersburg, unde urmează să vorbească Vladimir Putin, ar fi prezenți și frații Tate, anchetați în România, scrie sursa citată.

Diana Șoșoacă la Forumul de la Sankt Petersburg. Sursa foto: Facebook / Diana Șoșoacă

Șoșoacă și „mâna întinsă în favoarea păcii”

Diana Șoșoacă a declarat că România are nevoie de „diplomaţi ai păcii, nu ai confruntării” şi că prezenţa sa la Sankt Petersburg reprezintă „o mână întinsă în favoarea păcii şi a dialogului”, după tensiunile generate de incidentul cu drona rusească căzută peste un bloc din Galaţi.

„Am venit aici pentru că România trebuie să fie prezentă acolo unde se discută viitorul lumii. Nu putem lipsi de la masa marilor dezbateri internaţionale şi apoi să pretindem că ne apărăm interesele naţionale. În timp ce actuala putere de la Bucureşti a ales calea deteriorării relaţiilor diplomatice cu Federaţia Rusă, eu am ales să vin aici pentru a menţine deschis un canal de comunicare”, a declarat Şoşoacă.

Fotografie de la „Davosul lui Putin” publicată pe Telegram de Marina Tauber . Sursa foto: captură Telegram

Ce a spus fugara Marina Tauber

La rândul ei, Marina Tauber a propus crearea unei „Alianțe Tehnologice Eurasiatice”. Aceasta a acuzat că în Republica Moldova vizibilitatea politicienilor din opoziție a fost limitată prin intermediul algoritmilor platformelor digitale.

„Inteligenţa artificială este capabilă nu doar să ajute oamenii şi să deschidă noi oportunităţi, ci şi să devină un instrument de manipulare, de creare a materialelor deepfake, de răspândire a informaţiilor false şi de cenzură ascunsă prin intermediul algoritmilor opaci ai platformelor digitale. Din păcate, în Republica Moldova ne-am confruntat deja cu aceste fenomene în practică”, a spus Tauber.”

La același forum au mai participat fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, fostul prim-ministru Vasile Tarlev, ambasadorul agreat al Rusiei în Moldova, Oleg Ozerov, și șefa partidului „Moldova Mare”, Victoria Furtună.

Igor Dodon a cerut renunțarea la sancțiunile antirusești, reluarea negocierilor cu Gazprom și deschiderea curselor aeriene directe cu Moscova. Guvernul de la Chișinău a calificat aceste propuneri drept „regretabile”.