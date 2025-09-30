Marina Tauber, condamnată la 7 ani și 6 luni de închisoare în Republica Moldova. Fosta vicepreședintă a Partidului ȘOR a plecat din țară în ianuarie

Marina Tauber, fostă vicepreședintă a Partidului ȘOR, a fost condamnată la 7 ani și 6 luni de închisoare, marți, în primă instanță, în dosarul privind finanțarea ilegală a formațiunii declarate neconstituțională în iunie 2023, transmite Ziarul de Gardă.

Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Buiucani, la doi ani și trei luni după ce a ajuns în instanță dosarul. Judecătoarea Olga Bejenari a stabilit că Tauber este vinovată de complicitate la finanțarea ilegală a Partidului Șor și falsificarea rapoartelor financiare în campania electorală, dispunând o pedeapsă cumulativă de 7 ani și 6 luni de închisoare în penitenciar de tip semi-închis, notează Europa Liberă.

În plus, decizia o privează de dreptul de a ocupa funcții de demnitate publică și de a exercita activitate contabilă timp de 5 ani.

Avocatul Sergiu Moraru susține că procurorii nu au probat vinovăția clientei sale și că va ataca sentința la Curtea de Apel. În iulie, acuzatorul de stat Ghenadi Epure ceruse o pedeapsă de 13 ani de închisoare.

Marina Tauber a plecat din Republica Moldova

Deputata Marina Tauber a părăsit Republica Moldova în ianuarie și se află în Rusia, ca fostul ei șef de partid, oligarhul Ilan Șor, astfel că a fost condamnată în lipsă, iar judecătoarea Olga Bejenari a dat-o în căutare.

În Rusia, Tauber a fost văzută la mai multe evenimente organizate de Blocul „Victorie”. Când a plecat din Republica Moldova, deputata avea voie să părăsească statul, în condițiile în care, în decembrie 2024, magistrata Olga Bejenari a respins solicitarea procurorilor de prelungire a interdicției aplicate deputatei, argumentând că aceasta are un comportament exemplar și domiciliu stabil.

Ea a devenit marți al treilea lider al fostului Partid Șor care primește o condamnare. În 2024, Curtea Supremă de Justiție menținut condamnarea lui Ilan Șor la 15 ani de închisoare pentru rolul său în furtul unui miliard de dolari din trei bănci moldovenești în 2014.

În 5 august 2025, Judecătoria Buiucani a condamnat-o pe bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul, la 7 ani de închisoare pentru complicitate la finanțarea ilegală a Partidului Șor.