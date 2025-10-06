Diana Şoşoacă, aşteptată astăzi la Parchetul General, în dosarul în care e acuzată de 11 infracțiuni

Eurodeputata Diana Şoşoacă este aşteptată luni, la ora 12:00, pentru audieri la sediul Parchetului General, transmit Agerpres și G4media. Șefa partidului SOS România este urmărită penal pentru mai multe infracțiuni, între care lipsire de libertate și propagandă legionară, iar procurorii au cerut ridicarea imunității europarlamentarei.

Șoșoacă a mai fost chemată la Parchet pe 23 septembrie, însă ea nu s-a prezentat la audieri, invocând faptul că nu este în România. De această dată, întâlnirea cu procurorii a fost stabilită de comun acord, potrivit G4media.

Tot atunci, procurorul general Alex Florenţa a solicitat Parlamentului European ridicarea imunităţii parlamentare în cazul Dianei Şoşoacă, suspectată de săvârşirea a 11 infracţiuni:

4 infracţiuni de lipsire de libertate în mod ilegal;

4 infracţiuni de promovarea în public a cultului persoanelor condamnate pentru săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe;

promovarea, în public, în orice mod, de idei, concepţii sau doctrine antisemite;

negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a holocaustului ori a efectelor acestuia;

ultraj.

Dosarul reunește toate faptele de care a fost acuzată Șoșoacă de-a lungul anilor.

Acuzațiile de lipsire de libertate se referă la incidentul din decembrie 2021, când o echipă a postului de televiziune Rai Uno care a mers să îi ia un interviu Dianei Șoșoacă a fost sechestrată în biroul acesteia, au declarat pe 23 septembrie pentru HotNews reprezentanți ai Parchetului.

Diana Șoșoacă a numit decizia Parchetului General de începere a urmăririi sale penale „spectacolul lor de toată jena”.

„Nu m-am sustras niciodată de la nicio anchetă și nu o voi face vreodată. Dar nu accept și nu voi accepta ca justiția să fie transformată în bâtă politică împotriva mea și împotriva partidului pe care îl conduc, S.O.S. România!”, a transmis Diana Șoșoacă.