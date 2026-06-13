Diana Șoșoacă, în fruntea „Marșului Normalității” de la București. Sute de oameni, cu icoane și cruci, înainte de Bucharest Pride

Câteva sute de persoane au participat sâmbătă, în București, la „Marșul Normalității”, manifestație organizată de partidul S.O.S. România și de Noua Dreaptă, potrivit News.ro și Mediafax. În fruntea participanților s-a aflat lidera S.O.S. România, Diana Șoșoacă, iar la eveniment a participat și Dan Diaconescu. Tot sâmbătă, de la ora 17:00, în Capitală este programat și marșul Bucharest Pride.

Participanții au purtat steaguri, icoane și cruci și au afișat pancarte cu mesaje împotriva căsătoriilor și adopțiilor pentru cuplurile de același sex.

Aceștia s-au adunat începând cu ora 10:30 în Piața Victoriei. Traseul a inclus Piața Victoriei – Piața Romană – Universitate – Piața Unirii – Dealul Patriarhiei.

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În discursul susținut la începutul marșului, Diana Șoșoacă s-a referit la parada Bucharest Pride cu „marșul imoralității”.

„Urmează un marş al imoralităţii, aşa-zisului LGBTQ+. Mesajul nostru este că nu îi urâm, dar trebuie să se îndrepte. Avem aici părinţi cărora le mulţumesc din suflet că au venit. Vreau să mulţumesc şi Patriarhiei Române pentru faptul că a dat un comunicat în care a vorbit împotriva marşului LGBT şi am fost rugaţi să nu îi înjurăm pentru că sunt şi ei tot copiii lui Dumnezeu, dar care s-au rătăcit. Aşa că rugăm Sfinţii Părinţi să aibă grijă de această ţară, să aibă grijă de copiii ei şi să încerce să îi aducă pe drumul cel bun”, a spus Diana Şoşoacă.

„Noi suntem popor creștin”

Manifestanții au scandat lozinci precum „Noi suntem popor creștin”, „Ei sunt copiii noștri” și „Pentru copii”, purtând și pancarte cu mesaje precum „Noi suntem normalitate” sau „Stop parteneriatelor, căsătoriilor, adopțiilor homosexuale”.

Diana Șoșoacă a transmis în direct pe Facebook pe parcursul manifestației, într-un live de peste patru ore.

În zilele premergătoare manifestației, Diana Șoșoacă a criticat și declarația comună a mai multor ambasade care și-au exprimat susținerea pentru Bucharest Pride, susținând că aceasta reprezintă o ingerință în afacerile interne ale României. Lidera S.O.S. România a cerut Ministerului Afacerilor Externe să le reamintească misiunilor diplomatice obligația de a nu interveni în dezbaterile interne.

„Este inacceptabil ca misiuni diplomatice acreditate în România să desfășoare campanii publice prin care promovează anumite agende sociale și ideologice, în timp ce ignoră dreptul majorității cetățenilor de a-și păstra identitatea culturală, religioasă și națională. Rolul unei ambasade este dezvoltarea relațiilor bilaterale dintre state, nu influențarea politicilor sociale și morale ale țării gazdă”, a transmis aceasta.

La începutul acestei săptămâni, Partidul S.O.S România a transmis, pe Facebook: „2026 – Anul Familiei. Veniți cu toată familia! Aduceți fiecare câte o cruce sau o icoană! Dumnezeu este cu noi!”.

Bucharest Pride este programat să înceapă la ora 17:00

Marșul Bucharest Pride este programat să înceapă sâmbătă, la ora 17:00, pe Calea Victoriei și să continue spre Bulevardul Națiunile Unite, urmând să se încheie cu un concert în Parcul Izvor.

Organizatorii de la Asociația ACCEPT estimează participarea a peste 30.000 de persoane și spun că ediția din acest an este dedicată solicitărilor privind recunoașterea legală a tuturor familiilor, inclusiv a celor formate din persoane de același sex, introducerea parteneriatului civil, simplificarea procedurilor de recunoaștere legală a genului pentru persoanele transgender, acces la servicii medicale adaptate și măsuri mai ferme împotriva discriminării și a discursului instigator la ură.

Înaintea celor două manifestații, Patriarhia Română și-a exprimat „îngrijorarea pastorală” față de organizarea, sâmbătă, a paradei Bucharest Pride și susține că astfel de manifestări publice „pot conduce la accentuarea confuziei valorilor spirituale într-o societate deja afectată de declin demografic și de instabilitate socială”. BOR a îndemnat credincioșii să „cultive valorile credinței creștine în familie”.

Totodată, „din grijă pastorală concretă”, Patriarhia Română a subliniat că răspunsul creștinilor ortodocși trebuie să fie unul luminat de pace, rugăciune și respect față de demnitatea fiecărei persoane.

„Nu susținem și nu încurajăm nicio formă de discurs ofensator, denigrare sau violență, acestea fiind contrare Evangheliei iubirii lui Hristos. În fața provocărilor actuale, îndemnăm clerul și credincioșii mireni să intensifice rugăciunea și să cultive valorile credinței creștine în familie, în parohie și societate”, a mai transmis Patriarhia Română.