Diana Șoșoacă, prezentă la Moscova la un eveniment la care a vorbit Vladimir Putin. Europarlamentarul a dat un interviu pentru Russia Today, post interzis în UE

Europarlamentarul Diana Iovanovici-Șoșoacă a participat la Moscova la gala organizată de canalul Russia Today (RT) cu ocazia împlinirii a 20 de ani de existență, potrivit imaginilor publicate de ea pe Facebook. Pe scenă la eveniment a fost prezent și președintele rus Vladimir Putin.

Șoșoacă a distribuit clipuri video din sala Teatrului Bolșoi, unde a avut loc evenimentul vineri seara, și a afirmat, într-un comunicat al partidului, că a fost „invitată specială” a postului RT.

„Într-un moment în care libertatea de exprimare este sugrumată în Europa, Diana Iovanovici-Șoșoacă a dus, la Moscova, vocea poporului român, liber și demn, spunând adevărul pe care Uniunea Europeană și mass-media globalistă încearcă să-l ascundă”, se arată într-un comunicat SOS România.

Prezența lui Putin la această gală a fost confirmată pe site-ul oficial al Kremlinului.

Vladimir Putin, pe scenă la evenimentul organizat de RT Foto: SOS România

Interviu pentru o televiziune de stat interzisă în UE

RT, televiziune finanțată de statul rus, este interzisă în Uniunea Europeană din 2022, ca parte a sancțiunilor impuse Moscovei după declanșarea războiului din Ucraina.

„În timp ce canale independente sunt blocate sau interzise, propaganda globalistă este promovată agresiv în toate statele membre ale Uniunii Europene (…) Oamenii mor nu pentru libertate, ci pentru ambițiile celor care vor să ajungă la granițele Rusiei. Pacea nu se poate construi cu tancuri și bombe, ci cu respect pentru adevăr și istorie (…) Europa trebuie să se trezească. Dictatura nu mai vine cu tancuri, ci cu directive, cu cenzură și frică”, a transmis Șoșoacă în comunicatul SOS România.

Lidera SOS, care este urmărită penal în România pentru mai multe infracțiuni, între care lipsire de libertate și propagandă legionară, a vorbit și despre propriul caz: „După ce mi-au interzis candidatura la președinție și au încercat să desființeze S.O.S. România, acum vor să mă bage la ospiciu pentru că spun adevărul. Aceasta nu este democrație – este nazism reînviat”, a spus Șoșoacă.

Europarlamentarul român a afirmat că Uniunea Europeană „se comportă ca o dictatură” care se teme de presa liberă, lăudând postul rusesc pentru că „rezistă cenzurii occidentale” și oferă o platformă celor „reduși la tăcere” de mass-media mainstream, a scris și postul rus.

„E ca pe timpul Inchiziției Catolice”

Șoșoacă a acordat joi un interviu televiziunii aservite Kremlinului, publicat pe rețelele sociale vineri, 17 octombrie.

„Să fii liber în mass-media înseamnă să fii exact ca mine, pentru că eu sunt liberă în politică și nu poți fi liber în politică, dacă spui adevărul, așadar tu și cu mine suntem ca un frate și o soră”, a declarat lidera SOS România, Diana Șoșoacă, întrebată de crainicul RT ce diferențiază postul de cele mainstream.

„Adevărul este Dumnezeu. Ați reușit să vă impuneți peste tot în lume, mai ales pentru că sunteți atât de interziși peste tot. În România (…) dacă nu ai un VPN, nu poți accesa Russia Today. Pentru mulți români sunteți cunoscuți pentru că eu apar mereu pe Russia Today și, desigur, aveți foarte mult curaj să invitați oameni ca mine, care spun adevărul (…) Ei (Uniunea Europeană n.r.) acuză Rusia că e o dictatură, dar nu văd dictatura din propria lor ogradă. E ca pe timpul Inchiziției Catolice, care timp de 600 de ani au ars, au torturat și au băgat la închisoare oameni care spuneau adevărul”, a continuat Șoșoacă.

Șoșoacă a criticat Parlamentul European, despre care a spus că ar fi rupt de realitatea cetățenilor.

„Ei trăiesc într-o bulă, pe Marte, și vorbesc despre viața noastră de pe Terra. Sunt ca o mafie și nu este o metaforă. Sunt efectiv o mafie. Au încercat să mă atragă în spațiul lor, dar am refuzat. Au bani și nu concep că există oameni care nu au bani. Vor să fie ca Statele Unite, nu ca Rusia, pentru că nu recunosc puterea Rusiei. În Moscova am văzut copii care citeau în avion, nu stăteau pe telefon. Ursula von der Leyen crede că este ca Putin sau ca Trump, dar nu are inteligența lor”, a mai spus Diana Șoșoacă.

Candidatura la prezidențiale, interzisă pentru legăturile cu Rusia

După începutul războiului din Ucraina, Diana Șoșoacă a fost prezentă la mai multe evenimentele la Ambasada Rusiei la București. În decizia prin care Curtea Constituțională i-a interzis candidatura în alegerile prezidențiale, judecătorii amintesc și invocă în decizia lor participarea Dianei Șoșoacă la o recepție organizată cu ocazia zilei naționale a Federației Ruse la ambasada acestei țări la București.

„Doamna Șoșoacă a anunțat că își cere scuze Ambasadei Rusiei pentru protestul organizat în fața ambasadei ce a vizat masacrul de la Fântâna Albă. În continuare, după ce a fost implicată într-un scandal care a avut loc la Palatul Parlamentului și în care a avut calitatea de agresoare, a susținut că «România nu e stat de drept. În România s-a instaurat dictatura. Păi în Rusia e mai multă democrație decât în România de o mie de ori. Și în China e democrație!»”.

CCR a mai precizat că declarațiile publice și participarea la anumite evenimente publice sunt temeiuri suficiente pentru a nu o lăsa pe Diana Șoșoacă să candideze la funcția de președinte al României, pentru că președintele României trebuie să respecte Constituția și să garanteze calitatea de membru al UE și al NATO.











