Diana Șoșoacă, prima reacție după ce a rămas fără imunitate: „Joi noaptea s-ar putea să mă ridice”

Diana Șoșoacă spune că se așteaptă să fie ridicată de poliție încă de la aeroport, joi seară, când va reveni în țară de la Strasbourg.

După votul din Parlamentul European, prin care i s-a ridicat imunitatea pentru zece din cele unsprezece solicitări ale Parchetului General, eurodeputata Diana Iovanovici Șoșoacă a anunțat, marți, că va da în judecată legislativul comunitar la Curtea de Justiție a Uniunii Europene

Șoșoacă acuză Parlamentul European că „se spală pe mâini”

Legislativul comunitar „a ridicat imunitatea pe zece solicitări ale Parchetului General și a respins ridicarea imunității pe declarații și opinii politice din Parlamentul European. Ceea ce înseamnă că, pentru identitate de rațiune, ar fi trebuit să se respingă ridicarea imunității pentru declarațiile și opiniile politice din Parlamentul României, că legea este aceeași peste tot. Ce a făcut Parlamentul European? Ne spălăm pe mâini. Ceea ce e în Parlamentul European nu permitem să se investigheze, dacă avem noi vreo problemă, o sancționăm noi, dar niciodată declarațiile din Parlamentul European nu pot fi supuse controlului judiciar, iar ceea ce este în România treaba voastră, că-i dictatura voastră”, a declarat Șoșoacă, pentru presa din România, la ieșirea din plen după sesiunea de vot, potrivit Agerpres.

Ea a afirmat că există o serie de precedente care au dus aici.

„Sunt precedentul 5 octombrie 2024, care a fost anularea constituției României, anularea drepturilor și libertăților fundamentale. S-a ajuns la 6 decembrie 2024, anularea alegerilor, ceea ce nu s-a întâmplat nicăieri în lumea asta, neconstituțional, nelegal. Am avut respingere de candidatură de două ori, sunt singura respinsă de Curtea Constituțională, celălalt a fost doar de BEC”, a spus eurodeputata din grupul Neafiliaților.

„S-ar putea să mă ridice”

„Ce se întâmplă acum? Avem o parte pentru care a fost ridicată imunitatea, se va transmite probabil în 48 de ore către Parchetul General, iar Parchetul General a cerut ridicarea imunității pentru percheziție, reținere, arestare și control judiciar. Astea sunt motivele pe care le-a invocat Parchetul General. Deci, joi noaptea, când ne întoarcem cu toții, s-ar putea să fiți cu camerele deschise pentru că s-ar putea să mă ridice”, a spus Șoșoacă în fața sălii de plen de la Strasbourg.

Întrebată dacă se așteaptă să fie ridicată de la aeroport, ea a răspuns „tot ce-i posibil”.

„În România tot ce înseamnă politică e show. Problema este că și-au bătut joc de lege și legea nu poate fi show. Legea este lege. Dura lex sed lex. Ceea ce voi face eu acuma: mă voi duce în cabinet și voi ataca la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) această decizie. Am deja toate actele preparate și voi ataca”, a afirmat ea.

Șoșoacă a precizat că avocata se va prezenta la Luxemburg la sediul CJUE, „unde vom ataca cum au atacat mulți parlamentari, nu ridicări de imunități, dar au avut și alte probleme”.

„Asistăm la o degradare politică și a dreptului”

Ea a atras atenția asupra unor presupuse abuzuri ale PE în ceea ce privește ridicarea de imunități.

„Ceea ce se întâmplă însă acum în Parlamentul European în această a 10-a legislatură este fără precedent. Am făcut un istoric al ridicărilor de imunități din Parlamentul European. Deci la momentul ăsta avem 50 de ridicări de imunități în aproape 2 ani. În legislatura anterioară au fost 50 în 5 ani. Și dacă o să vă uitați pe rapoartele tuturor celor cărora li s-a ridicat imunitatea a fost vorba de ce au scris pe Facebook, opinii pe TikTok, ce au zis într-un live, ce au zis la tribuna parlamentelor lor. Ceea ce înseamnă că drepturile și libertățile fundamentale art. 9, 10 și 11 CEDO și Carta drepturilor a Organizației Națiunilor Unite în acest moment au rămas fără efect. Pentru că nu mai avem lege”, le-a spus eurodeputata jurnaliștilor români.

Ea a subliniat că imunitatea nu există ca să nu răspunzi pentru crime, ci pentru că „imunitatea îți oferă garanția că tu poți să spui absolut tot ceea ce știi și ce consideri și să-ți expui propriile tale opinii, că așa e în democrație, nu? Avem opinii și opinii contrare”.

Ea susține că este un abuz faptul că a fost deja chemată la Parchet, „deși nu mi se ridicase imunitatea și nu aveau voie nici să mă ancheteze, nici să-mi ceară expertize, nici să-mi ceară să dau declarații, nici să vină acasă după mine, nu aveau voie să facă nimic din lucrul ăsta”.

„Deci s-au încălcat oricum toate regulile. Eu am sesizat toate organismele internaționale, am sesizat și Organizația Națiunilor Unite, pe comisarul care se ocupă de drepturile omului, am sesizat toate instituțiile din Uniunea Europeană, însă, din păcate, asistăm la o degradare politică și a dreptului, pentru că în acest moment, orice spui poate fi supus unei anchete”, a acuzat Diana Iovanovici Șoșoacă.

Parlamentarii europeni au decis marți ridicarea imunității europarlamentarei SOS Diana Șoșoacă, în urma unei cereri a Parchetului General din România, care o acuză de săvârșirea mai multor infracțiuni, printre care propagandă legionară.

Plenul Parlamentului European a votat cu o largă majoritate pentru ridicarea imunității acesteia.

Acuzațiile aduse Dianei Șoșoacă

Conform Parchetului General, procurorul de caz al Secției de urmărire penală a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale a Dianei Șoșoacă, pentru următoarele infracțiuni:

4 infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal, prev. de art. 205 alin. 1 Cod penal;

4 infracțiuni de promovarea, în public a cultului persoanelor condamnate pentru săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și fapta de a promova, în public, idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, prev. de art. 5 din OUG nr. 31/2002;

promovarea, în public, în orice mod, idei, concepții sau doctrine antisemite, prev. de art. 3 din Legea nr. 157/2018, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului;

negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a holocaustului ori a efectelor acestuia, prev. de art. 6 alin. 1 din OUG nr. 31 din 2002;

ultraj, prev. de art. 257 alin. 1 și 4 Cod penal.

Raportul Comisiei Juridice a legislativului comunitar a spus că „toate aceste presupuse infracțiuni și cererea aferentă de ridicare a imunității Dianei Șoșoacă nu sunt în legătură cu o opinie sau un vot exprimat de aceasta în exercitarea funcțiilor sale în calitate de deputată în Parlamentul European”.