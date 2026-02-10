Diana Șoșoacă va fi chemată la audieri în Parlamentul European privind ridicarea imunității. Când s-ar putea da un vot în plenul de la Bruxelles

Eurodeputata Diana Iovanovici-Șoșoacă va fi invitată la Comisia pentru Afaceri Juridice (JURI) a Parlamentului European pentru a fi audiată în cazul ridicării imunității sale. Dacă nu se va prezenta, comisia ar putea lua decizia de a recomanda ridicarea imunității la timp pentru un vot în plen în luna aprilie, susțin surse europarlamentare, citate de Agerpres.

Potrivit surselor citate, Diana Iovanovici-Șoșoacă urmează să fie invitată la o audiere la Comisia JURI mai întâi pe 24 februarie, iar apoi pe 24 martie. În caz că nu va da curs invitațiilor, Comisia JURI va lua o decizie fără să o audieze privind aprobarea sau respingerea ridicării imunității, iar votul în plenul PE ar putea avea loc chiar în luna aprilie, au mai declarat acestea.

În cazul cererilor de ridicare a imunității, europarlamentarul în cauză are posibilitatea să ofere explicații și poate prezenta toate documentele și mijloacele de probă scrise pe care le consideră pertinente, dar nu asistă la dezbaterile privind cererea de ridicare sau de apărare a imunității sale. De asemenea, europarlamentarul poate renunța la dreptul de a fi audiat.

Acuzațiile procurorilor români

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a anunțat în octombrie anul trecut că autoritățile române i-au adresat o cerere privind ridicarea imunității parlamentare pentru eurodeputata Diana Șoșoacă.

„Autoritățile competente din România au adresat către mine o cerere pentru ridicarea imunității doamnei Diana Iovanovici-Șoșoacă. Această solicitare va fi trimisă către Comisia juridică”, a spus Metsola.

Parchetul General a solicitat în septembrie Parlamentului European ridicarea imunității europarlamentarei Diana Șoșoacă pentru săvârșirea mai multor infracțiuni, printre care propagandă legionară. Șoșoacă a declarat atunci că solicitarea de ridicare a imunității sale reprezintă „o tentativă de execuție politică”.

Conform Parchetului General, procurorul de caz al Secției de urmărire penală a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale a Dianei Șoșoacă, pentru următoarele infracțiuni: