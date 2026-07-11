Diana Şoşoacă, realeasă la șefia S.O.S România. 25% la parlamentare și fotoliul de la Cotroceni, țintele partidului

Europarlamentara Diana Şoşoacă a primit cel de-al doilea mandat de preşedinte al formaţiunii, după un vot unanim în cadrul Congresului Naţional al Partidului S.O.S. România, care și-a a ales conducerea pentru următorii patru ani.

Potrivit reprezentanților S.O.S România, în unanimitate, Diana Şoşoacă a primit cel de-al doilea mandat de preşedinte al Partidului S.O.S. România pe care îl va exercita pentru următorii patru ani.

„Votul reflectă aprecierea delegaţilor pentru consecvenţa cu care şi-a susţinut principiile şi pentru capacitatea de a conduce partidul prin perioade politice dificile, consolidându-i structurile şi vizibilitatea publică. Totodată, noul mandat reprezintă un angajament reciproc între conducere şi membrii partidului de a continua dezvoltarea organizaţiei, de a atinge obiectivele asumate la congres şi de a transforma Partidul S.O.S. România într-o forţă politică majoră pe scena politică românească şi de a continua susţinerea temelor pe care le-a promovat atât în România, cât şi în Parlamentul European şi în alte foruri internaţionale”, se arată în comunicatul de presă citat de News.ro.

Formaţiunea şi-a asumat obţinerea unui scor de minimum 25% la următoarele alegeri parlamentare şi susţinerea candidaturii Dianei Şoşoacă la următoarele alegeri prezidenţiale.

Biroul Executiv Central ales de Congresul Naţional al Partidului S.O.S. România este format din:

Preşedintele Partidului – Preşedintele BEX Av.europarlamentar Diana Iovanovici Şoşoacă; Loredan Popa – secretar general; Sen. Dumitru Manea (Miron Manega); Conf. Univ. Dr. Alexandru Amititeloaie; Dep.Prof. Univ. Dr. Doc. Verginia Vedinaş; Dep. Jur. Simona Macovei Ilie Av. Dep. Marcela Baş; Av. Dep. Tudor Ionescu Ec.Sorin Naş Jur. Florin Nistor Dep. Ionel Goidescu Dep. Ec. Mihai Ţiu; Mia Albu Alexandru Ionel

Conform celor mai recente sondaje, S.O.S. România nu ar strânge mai mult de 5% și riscă să nu mai intre în Parlament. La scrutinul din 2024, formațiunea a obținut 7,59% din voturi.