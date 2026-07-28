Diaspora Sentiment 2026: 7 din 10 români din diaspora exclud revenirea în țară în viitorul apropiat

Cel mai recent studiu realizat de agenția de cercetare de piață MKOR arată că 61% dintre românii din diaspora au investit deja în România prin imobiliare sau sprijin familial, dar 70% exclud revenirea în următoarele 12 luni.

Fiecare comunitate a diasporei investește diferit: cea din Germania are cea mai mare rată de investiție (71%) și cel mai ridicat sprijin financiar direct pentru familie (44%). Diaspora din UK are cel mai avansat profil economic: 29% ocupă roluri de conducere/antreprenoriat, 62% au studii superioare, iar 46% câștigă peste 3000€/lună.

Șase concluzii care contează

Fereastra de repatriere se închide după 5 ani. Când timpul petrecut în afara țării depășește 5 ani, incertitudinea se transformă în refuz categoric. După pragul de un deceniu (55% din eșantion), dezrădăcinarea devine norma, iar integrarea în țara gazdă este definitivă. Investitori activi, dar rezidenți pierduți. Deși 70% dintre români exclud repatrierea fizică pe termen scurt (12 luni), 61% au investit deja capital în România. Această legătură economică este mai degrabă o metodă de securizare a patrimoniului familial / de pregătire a unei rezidențe sezoniere. Reforma sistemului este precondiția revenirii. Motivele de repatriere s-au maturizat: nevoia unui sistem sanitar mai bun a ajuns la paritate cu nevoia unui salariu competitiv (44%). Pentru comunitățile mature (Italia, Spania), siguranța medicală este o prioritate. Cererea pentru un „Stat Compatibil”. Agenda românilor din străinătate este definită de nevoia de compatibilitate sistemică și pare să reflecte un transfer de standarde de la țara gazdă către țara de origine. Focus pe utilitate, nu pe ideologie. Criza de încredere bate barierele logistice la vot. Deși implicarea civică este ridicată (65% au votat), absenteismul nu este o problemă de distanță, ci de legitimitate. Digitalizarea votului va recupera doar o mică parte din alegători dacă nu este însoțită de o reconstrucție a încrederii în proces și în politicieni. Succesul integrării sociale reține capitalul uman. 72% dintre români consideră că au o imagine pozitivă în comunitățile gazdă. Recunoașterea profesională și tratamentul corect din partea autorităților străine reprezintă cel mai mare „cost de oportunitate” al repatrierii.

Maturitate financiară: 46% în UK obțin peste 3000 euro

Evoluția pieței muncii și integrarea profesională avansată transformă diaspora românească dintr-o forță de muncă axată pe execuție într-un segment de consumatori cu putere de cumpărare ridicată, devenind un partener investițional solid pentru companiile din țară.

La nivel general, profilul socio-profesional al românilor stabiliți în afara granițelor indică o stabilitate structurală evidentă, unde 44% au statutul de angajați, iar 23% activează ca manageri sau antreprenori.

Pe acest fond de maturizare, segmentul din UK iese în evidență printr-un statut distinct. Acest grup atrage atenția mediului de business prin capacitatea sa de a susține proiecte și achiziții majore, având în vedere că 29% ocupă poziții de conducere sau coordonează propriile afaceri, marcând un avans de 6% față de media eșantionului.

Slide din Diaspora Sentiment 2026

Nivelul superior de expertiză se traduce direct într-o putere de cumpărare ridicată. Astfel, 46% dintre rezidenții din UK raportează venituri personale care depășesc pragul de 3000 euro pe lună. Această performanță de piață explică orientarea către decizii și strategii financiare bazate strict pe randament și consolidarea patrimoniului.

Republica Moldova, polul tânăr: 49% fac parte din Gen Z

În contrast cu piețele vestice dominate de profesioniști stabili financiar, Republica Moldova se conturează ca un pol demografic distinct și un hub strategic de capital uman tânăr pentru piața din România. Datele indică o vârstă medie de doar 31 ani în această regiune, unde 49% dintre persoanele analizate aparțin Generației Z.

Comparativ cu restul diasporei, piața de peste Prut dispune de o resursă neexploatată masivă, având în vedere că 38% dintre acești tineri sunt inactivi. Această statistică marchează o diferență majoră, cu 17% peste media generală a eșantionului.

Structura atipică generează oportunități clare pentru strategiile de atragere economică ale companiilor și instituțiilor din România. Pentru mediul de business, acest segment reprezintă o soluție pentru deficitul de personal, necesitând implementarea unor programe de internship și pachete de relocare studențească.

Concomitent, instituțiile financiare românești pot capta audiența prin instrumente de integrare specifice. Facilități precum conturi bancare peste graniță cu zero comisioane și pachete de economisire devin esențiale pentru a fideliza acești consumatori și a transforma potențialul demografic într-un motor de creștere economică.

13 ani de date: implicarea economică rămâne activă, indiferent de decizia de revenire

„În cei 13 ani de antreprenoriat la MKOR, am învățat să privesc dincolo de cifre. Sunt recunoscătoare echipei noastre pentru acest studiu care arată inima diasporei. Vorbim despre un motor economic activ, care susține direct economia românească. Faptul că acești oameni continuă să investească acasă, deși exclud repatrierea în următoarele 12 luni (și e firesc pentru viețile consolidate acolo), dovedește o încredere solidă. E o conexiune financiară care rămâne activă indiferent de decizia de revenire, mai degrabă o formă de securizare a patrimoniului familial decât un pas către repatriere.” – Cori Cimpoca, Fondatoarea MKOR.

Profilul românilor din Italia

● Stabilitate istorică: Majoritatea locuiesc în Italia > 10 ani, cu o rată notabilă de naturalizare (20% au cetățenie italiană). Se consideră bine integrați, 72% cred că sunt asociați cu o imagine pozitivă în țara gazdă. Mai multe femei (57%).

● Profil profesional de execuție: Doar 9% ocupă funcții de management / antreprenoriat (vs. 23% media eșantionului). Se simt validați ca „muncitori și capabili” (53%).

● Repatriere: 7 din 10 nu s-ar întoarce în România în următoarele 12 luni, pentru că nu vor să renunțe la nivelul de trai ridicat din țara gazdă (salariu, bunăstare). Ar lua în considerare revenirea mai ales pentru un sistem medical mai bun (46%).

Profilul românilor din Marea Britanie

● Integrare accelerată în roluri de decizie: Deși este o comunitate cu un istoric mai scurt în țara gazdă față de cele din Italia sau Spania (doar 40% sunt acolo de peste un deceniu), respondenții din UK prezintă cel mai avansat profil profesional: 62% au studii superioare și 29% ocupă roluri de management sau antreprenoriat. Cel mai dor le e de natura, peisajele și clima din România.

● Exigențe instituționale: Sunt cei mai hotărâți să nu se mai întoarcă (76% vs. 70% media). Principala condiție pentru a lua în calcul repatrierea este schimbarea sistemică: stabilitate fiscală (45%),eliminarea birocrației și digitalizarea serviciilor publice (44%).

Profilul românilor din Germania

● Valul nou al migrației economice: Comunitatea tânără, cei mai mulți Gen Z. Au cea mai mică vechime medie (8.5 ani vs. 13.9 media), doar 26% sunt în Germania de peste un deceniu, în timp ce 41% s-au stabilit în ultimii 5 ani (2x media eșantionului). Resimt încă presiunea integrării și a imaginii: 22% percep o imagine negativă în media / online și 16% se simt discriminați la locul de muncă.

● Profil dominat de bărbați (61%): Profil tehnic, cu 61% angajați, specialiști cu studii medii (56%) care activează preponderent în sectoare productive și trimit bani rudelor din țară (44%, cel mai ridicat % din cele 4 profile analizate).

Profilul românilor din Spania

● Stabilitate istorică: Cea mai mare vechime (14.7 ani, în medie), 69% sunt stabiliți de peste un deceniu. Au cel mai ridicat sentiment de integrare – 85% consideră că sunt percepuți pozitiv în țara gazdă. Tocmai de aceea, 23% spun că nu i-ar convinge nimic să revină în România.

● Spanioli prin stil de viață, români în acte: Mai bine de jumătate (54%) percep că au aceleași drepturi ca nativii spanioli, 41% se simt bine văzuți în comunitate, (+11% vs. media), iar pentru 40% copiii români sunt bine integrați în școală. Cu toate acestea, doar 8% au și cetățenie spaniolă. Legătura cu România rămâne una predominant culturală și de consum, gusturile românești (23%) sunt aspectul care le-ar lipsi cel mai mult dacă ar rămâne definitiv în Spania.

Metodologia studiului: Datele sunt extrase din studiul Diaspora Sentiment 2026.

Eșantion: N=2000 respondenți, structurat cu echilibru de gen (50%/50%)

Target: populația cu vârste de 18-65 ani, rezidentă minim 7 luni/an în afara României

Metodă de colectare: chestionar online (CAWI), realizat prin Panelul propriu MKOR și campanii de digital marketing (social media)