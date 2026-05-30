Die hard la București. Haiducul Ioniță Tunsu și isprăvile lui din vremea când orașul era ocupat de ruși

Haiducul Ioniță Tunsu a intrat în legendă, dar eroul chiar a existat.

Istoricul George Potra ne spune că a fost un viteaz în carne și oase, cu ceată de voinici înarmați cu flinte și, mai ales, un haiduc greu de ucis: “Nu este o poveste. Ci o povestire adevărată, trăită, care s-a desfășurat pe vremea în care țara noastră era sub desele oblăduiri ale armatelor străine de ocupație”.

Este haiducul care l-a înfruntat și umilit pe Generalul Pavel Kiseleff, adică pe Pavel Dimitrievici Kiseliov, după numele său rusesc. Contele a domnit în Țara Românească și Moldova între anii 1829-1834. După ce turcii au pierdut războiul ruso-turc, în urma Tratatului de la Adrianopol, Principatele Române au fost ocupate de ruși, de muscali. Despre Pavel Kiseleff se spune că a fost un ocupant cumsecade, că ne-a dat Regulamentele Organice (prima noastră Constituție din istorie), a reorganizat administrația și a înființat prima Comisie pentru Înfrumusețarea Bucureștiului, în anul 1830.

Dar pentru Ioniță Tunsu, era n ocupant.

