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Dieta mediteraneeană: de ce nu înseamnă să mănânci ca-n vacanța din Grecia. Sfaturi concrete pentru mesele tale 

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„Treceți la dieta mediteraneeană”. Este un sfat oferit adesea de medici. Apar întrebări, în timp ce imaginația se duce spre salate, creveți și ulei de măsline. Apar și regrete anticipative față de șnițele, sarmale și merdenele, care par interzise de acum. Dar dieta mediteraneeană nu este o dogmă rigidă pe care nu o poți urma decât la literă. Uite cum principiile ei te pot ajuta să schimbi lucruri pe termen lung.

  • Ce înseamnă dieta mediteraneeană?
  • Cum se traduc recomandările ei în viața de zi cu zi?
  • Ce poți face începând de azi.

Ce e dieta mediteraneeană și de ce e recomandată?