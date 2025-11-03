Digi bate toate recordurile în Spania. Clienții pleacă de la concurență și vin la operatorul român

Operatorul român de telecomunicații Digi a doborât în Spania, în octombrie, toate recordurile sale istorice de creștere lunară a portabilității numerelor, depășind recordul anterior cu peste 96.000 de noi clienți.

În total, operatorul român a atras în luna ce tocmai s-a încheiat, prin portabilitatea numerelor, peste 184.600 de noi clienți, o creștere de peste 43% față de octombrie 2024, relevă datele analizate de Profit.ro.

