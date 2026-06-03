Digi, mare câștigătoare în contractele atribuite prin programul SAFE

Compania Digi ar urma să furnizeze o platformă de securitate cibernetică.



Câștigătorii eforturilor de înzestrare în domeniul apărării prin programul SAFE sunt inclusiv dintre companiile listate la bursă.

Banii angrenați de statul român într-o schemă paneuropeană ar urma să ajungă nu numai la giganți din exterior, precum Rheinmetall și Airbus, sau la companii nemijlocit specializate în producția de înarmare, dar și la societăți listate la bursă, în care cetățenii români care deschid conturi la bursă pot investi direct.

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