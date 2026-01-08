Digi „rupe” tot în Spania. Nou record pentru compania românească
Digi a fost și în 2025 liderul incontestabil în atragerea clienților prin portabilitatea numerelor în Spania, pentru al cincilea an consecutiv. Operatorul român de telecomunicații, care pregătește listarea subsidiarei spaniole, și-a doborât propriul record la portabilitate pe această piață, cu un câștig net de aproape 1 milion de linii noi în ultimul an, relevă datele analizate de Profit.ro.
Foto: Dreamstime.com
