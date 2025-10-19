DIICOT, obligat să restituie canabisul unui cuplu care avea prescripție medicală: „Suntem pacienți cu afecțiuni cronice” / Decizie este fără precedent în justiție

Tribunalul București a decis vineri, 17 octombrie, ca un cuplu de români stabilit în Marea Britanie să primească înapoi canabisul medicinal pe care procurorii DIICOT i l-au confiscat în vara anului trecut pe Aeroportul Otopeni. Procurorii au la dispoziție trei zile pentru a ataca decizia.

Decizia instanței vine după ce în luna iulie 2024 cei doi români au fost opriți pe aeroportul Otopeni, interogați timp de mai multe ore, și puși sub acuzare pentru introducere în țară de droguri de risc, deși dețineau prescripții medicale și scheme de tratament precise stabilite de medici din Marea Britanie.

„Această victorie nu poate anula suferința profundă, umilința, frica, stresul și frustrarea provocate de acțiunile abuzive ale autorităților române”, au declarat pentru HotNews soții Giancarlo și Suzana Cristea.

În România, demersurile privind legalizarea canabisului în scop medical au fost blocate la începutul acestui an, când o propunere legislativă depusă la Parlament în vara anului 2019 – a fost respinsă de Comisia de Sănătate din Camera Deputaților.

Prin decizia pronunțată vineri, Tribunalul București a stabilit că introducerea în țară de cannabis „nu este interzisă de plano și poate avea caracter legal” dacă persoanele în cauză dețin documente medicale.

Anterior, în martie, un alt judecător de la Tribunalul București a stabilit că faptele celor doi soți nu reprezintă o infracțiune, așa cum îi acuzase procurorii.

În ciuda deciziei din martie, DIICOT a deschis o nouă acțiune în instanță, solicitând confiscarea celor 25 de grame de canabis, pentru care cei doi soți dețineau prescripții și documente care atestau că a fost achiziționat din farmacie. Tribunalul a respins acum cererea procurorilor și a obligat parchetul să le restituie celor doi soți tratamentul.

„Această decizie marchează sfârșitul unei perioade îndelungate de teroare psihologică și al unui coșmar judiciar, aducând o veritabilă eliberare pentru mine și soția mea. Instanța a confirmat, în cele din urmă, adevărul pe care l-am susținut cu insistență: suntem pacienți cu afecțiuni cronice și persoane cu dizabilități care respectă legea, nu traficanți de droguri”, a declarat Giancarlo Cristea pentru HotNews.

Autoritățile i-au anunțat că pot intra în țară dacă au prescripție

Suzana și Giancarlo Cristea au fost puși sub acuzare de DIICOT în 2024, deși ei au solicitat înainte de intrare în țară lămuriri de la Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Direcția Generală a Vămilor, iar cele două instituții le-au comunicat că pot intra în România cu tratamentul pe bază de canabis, dacă dețin documente cu indicații precise de la medici.

Mai mult, cu un an înainte, cei doi soți au procedat la fel și au primit presiunea de intrare în țară cu canabisul pentru care dețineau prescripții.

DIICOT a clasat cazul penal

La capătul anchetei, DIICOT nu a mai trimis dosarul în instanță și a dispus clasarea lui pe motiv că fapta nu a fost săvârşită cu vinovăţia prevăzută de lege. Cu alte cuvinte, că a avut conotație penală dar nu se încadra exact în litera legii.

Cuplul a atacat soluția în instanță și au cerut schimbarea temeiului în care a fost dispusă clasarea, iar judecătorul le-a dat câștig de cauză. „Fapta nu este prevăzută de legea penală”, a decis tribunalul.

„Introducerea în țară de droguri de risc de către persoane fizice nu este interzisă de plano și poate avea caracter legal în cazul în care sunt respectate condițiile cumulative prevăzute de Legea nr. 339/2005”, explica judecătorul în motivare.

„Deținerea de droguri în vederea consumului și consumul de droguri este licită în cazul în care făptuitorul are eliberată o prescripție medicală conform legii”, a explicat judecătorul Tribunalului București.

Cum a pornit dosarul

Stabiliți în Marea Britanie, soții Giancarlo și Suzana Cristea au revenit în România în vara anului trecut, alături de fetița lor, pentru a-și petrece vacanța. Când au ajuns pe Aeroportul Otopeni primul lucru pe care l-au făcut a fost să meargă la vameși să declare că dețin canabis medicinal.

Au prezentat toate documentele medicale pe care le aveau de la medicii britanici: prescripții, facturi care atestau că substanțele au fost achiziționat printr-un circuit medical, precum și certificate privind deținerea și transportul canabisului medicinal, eliberat de clinica de unde fusese achiziționat.

„Reținuți și interogați timp de peste patru ore”

Autoritățile din aeroport nu au ținut cont de documente, iar ce a urmat a fost „un coșmar”, povestesc cei doi.

„Am fost tratați ca niște infractori și supuși unor momente de umilință, chiar și în prezența fiicei noastre minore. Această situație a survenit doar pentru că am ales să respectăm legea și să ne urmăm tratamentul în mod responsabil, declarând deschis tratamentele prescrise medical la frontieră, însoțite de toate documentele necesare și avizele autorităților competente.

La aeroportul Otopeni, am fost ironizați de agenții vamali și DIICOT, reținuți și interogați timp de peste patru ore, chiar in prezenta fiicei noastre. Ne-a șocat profund faptul că, deși demersul nostru de a intra în țară cu tratamentele respective era perfect legal, având documente emise de autoritățile britanice, dar și avizele ce fuseseră primite pe email de la Agenția Națională a Medicamentului, Ministerul de Interne, Agenția Vamală și Inspectoratul General de Frontieră, procurorul DIICOT le-a declarat nule, în mod complet arbitrar. Am putut părăsi aeroportul doar după ce am acceptat confiscarea tratamentelor”, a explicat Giancarlo Cristea.

„România, departe de standardele unui stat de drept”

Soții Cristea spun că frustrarea și stresul provocate de aceste evenimente au fost cu atât mai greu de acceptat, cu cât, cu doar un an înainte, li s-a permis intrarea în țară cu canabisul medicinal având asupra lor aceleași aceleași documente și avize.

„La momentul respectiv, chiar fusesem invitat în Parlamentul României, de către domnul deputat Emanuel Ungureanu, pentru a descrie experiența mea de pacient care se tratează legal cu canabis în Marea Britanie. Consider ca este esențial ca legea să fie aplicată într-o manieră predictibilă, lucru care, în mod clar, nu s-a întâmplat în situația noastră. Realitatea din România este însă, din păcate, departe de standardele unui stat de drept și de o societate care se dorește protectoare a drepturilor omului”, spun soții Cristea.

Cei doi soți îi încurajează pe românii care dețin prescripții de canabis medicinal emise în alte țări, să nu renunțe la tratamentele recomandate de medic. Ei spun că este crucial ca pacienții să se informeze constant despre legislație, să se asigure că au toate documentele actualizate și să ceară respectarea drepturilor lor.

„În cazul în care vă confruntați cu abuzuri, solicitați explicații scrise, cereți sprijin legal și documentați cu atenție fiecare incident. Nu sunteți singuri. Precedentul instanței din acest an din dosarul nostru, dovedește că drepturile voastre există și trebuie respectate. Nu acceptați intimidarea sau presiunea de a renunța la tratamente, iar suferința voastră trebuie să fie auzită și recunoscută. Din păcate, cunosc personal alți pacienți români ce trec chiar acum prin aceeași situație dificilă din care eu abia am reușit să ies, din cauza abuzurilor procurorilor DIICOT”, a adăugat Giancarlo Cristea.

Cei doi români au fost reprezentanți în instanță de avocații clujeni Raul Nicolae Bud și Gabriel Sebastian Nagy.

Legalizarea cannabisului medicinal în România, blocată în Parlament

Un proiect de lege depus în Parlament în urmă cu 5 ani prevedea că bolnavii în fază terminală din România vor avea acces, în premieră, la calmante pe bază de canabis cu prescripție de la medicul specialist.

Proiectul de lege a pornit de la Alexandra Cârstea, o tânără a cărei mamă, Victoria, a fost răpusă de cancer la începutul anului 2019. În amintirea mamei ei, Alexandra a denumit proiectul de lege „Victoria”, după numele celei care i-a dat viață, și luptă pentru ca alți pacienți cu boli terminale să aibă acces la calmante pe bază de canabis.

Alexandra a devenit, în ultimii 5 ani, principala voce a demersurilor de legalizare a canabisului medicinal în România. Demersurile sale au început încă de când mama ei era în viață și avea nevoie de astfel de calmante. Și au continuat și după, din dorința Alexandrei ca alți pacienți oncologici sau cu alte boli terminale „să nu se mai lovească măcar de o parte dintre problemele” de care s-au lovit ea și mama ei.

Inițiativa legislativă prevedea și înființarea Agenției Canabisului, care ar urma să se ocupe de avizul pentru cultivare, precum și de controlul, verificarea și supravegherea operațiunilor cu canabis în vederea utilizării în scop medical.

De asemenea, se propunea înființarea Registrului Național Unic, care să furnizeze date cu privire la producătorii şi fabricanţii de substanţe şi preparate ce conțin canabis, precum și informații privind cultivatorii de plante de canabis în scop medical, pentru garantarea transparenței și securității în domeniu.

La începutul acestui an, Comisia de Sănătate din Camera Deputaților a respins propunerea legislativă.