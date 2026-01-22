Din natură până în pahar. Care e circuitul apei potabile din București, cu toți pașii anevoioși care trebuie parcurși

În fiecare dimineață, până ca tu să ajungi în bucătărie să-ți faci cafeaua, se întâmplă un mic miracol logistic în București: apa face un drum lung, controlat și monitorizat, ca să ajună din râu în espressorul tău.

Parcurge un traseu complicat, cu prize de captare, uzine de tratare, rezervoare, stații de pompare, mii de kilometri de conducte și o grămadă de analize.

Citește, pe B365.ro, cum arată tot drumul apei până la robinet, cu fiecare parcurs din natură până în paharul unui bucureștean.

Foto: Flynt | Dreamstime.com