SuperLiga: Dinamo, revenire incredibilă cu CFR Cluj. Două goluri în trei minute

Dinamo a învins CFR Cluj cu 2-1, după ce a înscris cele două goluri în ultimele minute ale partidei

Echipa Dinamo Bucureşti a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia CFR Cluj, în primul meci al etapei a 15-a din Superligă.

Condusă din minutul ’69 de CFR Cluj, Dinamo a reușit să câștige, după ce a înscris două goluri în ultimele trei minute ale partidei. „Câinii” au întors rezultatul meciului în fața celor aproximativ 8.500 de fani de pe Arena Națională.

CFR a deschis scorul în minutul 69 prin Emerllahu, care a înscris cu emoții, cu poarta goală, după ce Louis Munteanu i-a pasat în fața porții, scrie GOLAZO.ro.

Egalitatea a fost restabilită în minutul 90. Karamoko a avut o combinație superbă cu Perica, cu pase din prima, iar acesta a înscris după un șut puternic la colțul scurt.

Câteva momente mai târziu, Dinamo a întors scorul după o acțiune personală a lui Soro, care a driblat câțiva adversari, a intrat în careu și l-a învins pe Vâlceanu cu un șut la colțul lung.

Dinamo are acum 27 de puncte şi se află pe locul al patrulea în Superliga, în timp ce clujenii bifează încă o înfrângere şi sunt pe locul 13, cu 13 puncte.



