Dinu Iancu Sălăjanu, șef al Cj Sălaj și cunoscut cântăreț de muzică populară, pus sub control judiciar de DNA / Ce au decis procurorii în cazul șefului CJ Bistrița, vizat și el

Preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj, liberalul Dinu Iancu-Sălăjanu, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, în dosarul de corupţie şi spălare de bani de la DNA privind achiziţii ale unor lucrări de utilitate publică, scrie News.ro. Este vizat de o anchetă a DNA şi preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, social-democratul Radu Moldovan, iar în cazul ambilor șefi de consilii județene miercuri au fost făcute percheziții.

Procurorii DNA au făcut 69 de percheziţii la sediile consiliilor judeţene Bistriţa-Năsăud şi Sălaj, la locuinţele unor persoane şi la sediile unor firme, în trei dosare privind infracţiuni de corupţie şi spălare de bani.

Potrivit unor surse judiciare citate de presa locală, preşedintele CJ Sălaj, Dinu Iancu-Sălăjanu, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, fiind suspectat de fapte de corupţie privind atribuirea şi derularea unor contracte de lucrări de utilitate publică, scrie News.ro.

Dinu Iancu Sălăjanu, cunoscut cântăreț de muzică populară, a fost audiat de DNA timp de mai multe ore, alături de alte doi angajați ai Consiliului Județean Sălaj, potrivit informațiilor Digi24.

În dosarul vizând angajați și pe șeful Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, șase persoane au fost reținute, printre care administratorul județului și șeful direcției de drumuri județene.

Președintele Consiliului Județean, Radu Moldovan, nu a fost încă audiat în acest dosar.

Moldovan a demisionat, miercuri, de la conducerea PSD Bistriţa-Năsăud, funcţia fiind preluată interimar de către Bogdan Ivan.

Ancheta vizează fapte de corupţie şi spălare de bani care ar fi fost comise din 2022 până în prezent.

Direcţia Naţională Anticorupţie a informat, miercuri dimineaţă, că procurori din cadrul Serviciului teritorial Cluj al unităţii au făcut cercetări în trei cauze penale ce vizează suspiciuni privind săvârşirea, în perioada 2022 – prezent, a unor infracţiuni de corupţie şi asimilate celor de corupţie, respectiv spălare de bani, în contextul achiziţiilor unor lucrări de utilitate publică la nivelul Consiliilor Judeţene Bistriţa-Năsăud şi Sălaj.



Potrivit sursei citate, în cursul zilei de 22 aprilie 2026, în baza mandatelor emise de instanţa competentă, au fost făcute percheziţii domiciliare în 69 de locaţii din judeţele Bistriţa-Năsăud, Cluj, Sălaj, Iaşi şi municipiul Bucureşti, fiind vizate sediile a două instituţii publice, respectiv domiciliile unor persoane fizice şi sediile sau punctele de lucru ale unor operatori economici.



De asemenea, în executarea unui ordin european de anchetă, o percheziţie domiciliară a fost făcută şi pe teritoriul statului francez, precizează sursa citată.

Anunțul CJ Sălaj

Consiliul Judeţean Sălaj a anunțat joi convocarea unei şedinţe extraordinare, de îndată, vineri, pentru desemnarea unuia dintre vicepreşedinţii instituţiei care să preia ca interimar drepturile şi obligaţiile funcţiei de preşedinte, scrie News.ro.

Potrivit aceleiaşi surse, această măsură este necesară pentru „a asigura reprezentarea legală a instituţiei şi continuitatea procesului decizional”.



„În ceea ce priveşte ceilalţi doi angajaţi ai instituţiei faţă de care organele de cercetare au dispus măsuri judiciare, raporturile de serviciu, respectiv de muncă ale acestora au fost suspendate de drept, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu procedurile administrative interne”, se mai arată în comunicatul citat.

„Toate direcţiile de specialitate sunt funcţionale, iar procedurile de plată, implementarea proiectelor de investiţii şi serviciile publice rămân priorităţi absolute, fiind luate toate măsurile pentru ca acestea să nu sufere întârzieri. Instituţia noastră rămâne la dispoziţia organelor de cercetare penală pentru orice solicitări ulterioare, respectând în totalitate cadrul legal şi principiul prezumţiei de nevinovăţie pe parcursul întregului proces judiciar”, mai spune CJ Sălaj.