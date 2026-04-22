După pesedistul Radu Moldovan, procurorii DNA au descins la alt politician important. Celebrul cântăreț de muzică populară Dinu Iancu Sălăjanu, vizat și el

Procurorii DNA și mascații au descins miercuri la Consiliul Județean Sălaj și la locuința președintelui CJ, Dinu Iancu Sălăjanu, scrie publicația locală Sălajul liber.

Potrivit sursei citate, procurorii DNA au verificat mai bine de opt ore birourile din Consiliul Județean Sălaj și locuința lui Sălăjanu, care este și liderul PNL Sălaj.

În vârstă de 56 de ani, Dinu Iancu Sălăjanu a devenit celebru ca artist de muzică populară și a intrat în PNL în 2020, când a și fost ales pentru prima dată președinte al Consiliului Județean Sălaj, mandat recâștigat anul trecut.

Conform DNA, procurorii „efectuează cercetări în trei cauze penale ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2022 – prezent, a unor infracțiuni de corupție și asimilate celor de corupție, respectiv spălare de bani, în contextul achizițiilor unor lucrări de utilitate publică la nivelul Consiliilor Județene Bistrița-Năsăud și Sălaj. În cursul zilei de 22 aprilie 2026, în baza mandatelor emise de instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 69 de locații situate pe raza județelor Bistrița-Năsăud, Cluj, Sălaj, Iași și municipiul București, fiind vizate sediile a două instituții publice, respectiv domiciliile unor persoane fizice și sediile/punctele de lucru ale unor operatori economici. De asemenea, în executarea unui ordin european de anchetă, se desfășoară activități de percheziție domiciliară și pe teritoriul statului francez”.

Însoțit de procurori

Publicația Sălajul liber scrie că Dinu Iancu-Sălăjanu s-a aflat miercuri acasă, acolo unde anchetatorii au stat mai bine de 5 ore, pentru ca în jurul orei 16:30 să ajungă la sediul Consiliului Județean Sălaj însoțit de procurori și de o mașină de la Jandarmerie. Biroul acestuia a fost sigilat.

În același dosar, procurorii DNA au descins miercuri dimineață la domiciliul președintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, Radu Moldovan, și la sediul instituției, într-un dosar de amploare ce vizează „infracțiuni de corupție și spălare de bani”, potrivit unui comunicat al instituției și presei locale. Ulterior, Moldovan a demisionat din fruntea PSD Bistrița.