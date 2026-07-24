500.000 de euro găsiți acasă la unul dintre directorii uzinelor de armament reținuți. O directoare a cerut mită dublă, deoarece „dolarii primiți inițial erau  falși” / Acuzațiile oficiale 

Cei trei directori ai uzinelor militare din București și Plopeni, reținuți joi noapte, sunt acuzați de 17 fapte de luare de mită, a anunțat DNA într-un comunicat de presă. Alături de cei trei este cercetat și administratorul unei societăți sub acuzația de dare de mită. Toți cei patru inculpați urmează a fi prezentați judecătorilor cu propunere de arestare preventivă.

Mihai Rafiu – director Uzina de Armament București, Tiberiu Alexandru Pîrvu – director Uzina de Armament Plopeni și Liliana Sorescu – director Comercial Uzina de Armament Plopeni au fost reținuți noaptea trecută de procurorii DNA.

Ei sunt acuzați că au luat mită în schimbul unor contracte pentru servicii de mentenanță, achiziție de materiale și prestări de servicii.

Unul din cei trei directori avea acasă 500.000 de euro, la el acasă, iar suma a fost confiscată de anchetatori. Mai exact, în urma perchezițiilor efectuate joi, la domiciliul directorului Tiberiu Alexandru Pîrvu au fost identificate sume de bani în numerar aproximativ 500.000 de euro, anunță DNA.

În stânga, Mihai Rafiu – director Uzina de Armament București și Tiberiu Alexandru Pîrvu – director Uzina de Armament Plopeni.

Sumele de bani au fost ridicate în vederea instituirii măsurii asigurătorii a sechestrului.

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DNA a detaliat acuzațiile aduse celor trei directori ai uzinelor de armament reținuți noaptea trecută pentru fapte de corupție.

Rafiu, directorul de la Uzină Mecanică București, mită de 48.000 de lei

Mihai Rafiu, director general al Societății Comerciale „Uzina Mecanică București” , este acuzat că în perioada 18 decembrie 2025 – 16 iulie 2026 a primit de la administratorul unei societăți comerciale, atât direct, cât și prin intermediul altei persoane, suma totală de 48.000 lei, remisă în 12 tranșe a câte 4.000 lei.

„Sumele de bani ar fi fost primite în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor sale de serviciu privind inițierea unor proceduri de achiziție, derularea raporturilor contractuale dintre uzină și societățile comerciale administrate în fapt de inculpatul V.M., precum și aprobarea plății facturilor emise de acestea”, scrie în comunicatul DNA.

Pîrvu, directorul de la Uzină Mecanică Plopeni, mită de aproape 26.000 de lei

În cazul directorului al Societății Comerciale „Uzina Mecanică Plopeni”, Tiberiu Alexandru Pîrvu procurorii spun că ar primit, cu titlu de mită, de la același om de afaceri suma 25.900 lei, remisă în trei tranșe în perioada mai-iulie 2026.

Mita a fost dată pentru aprobarea comenzilor și efectuarea plăților aferente contractelor încheiate cu societățile comerciale administrate afacerist.

Directoarea de la Plopeni cu mită dublă

Pusă sub acuzare a fost și Liliana Sorescu, director comercial al Societății Comerciale „Uzina Mecanică Plopeni. În cazul ei, procurorii au reținut două fapte de luare de mită.

Sorescu este acuzată că a pretins și primit de la același om de afaceri V.M., suma de 24.250 lei. Banii au fost dați „în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor sale de serviciu privind lansarea comenzilor către societățile comerciale administrate de acesta și efectuarea formalităților necesare recepției bunurilor livrate”, menționează DNA în comunicat.

În luna februarie 2026, Liliana Sorescu ar fi primit de la reprezentantul altor societăți comerciale aflate în relații contractuale cu Societatea Comercială „Uzina Mecanică Plopeni” – S.A o mită de 3.800 de dolari. Directoarea a reproșat mituitorului că banii sunt falși.



„În perioada 15 mai – 29 iunie 2026, invocând faptul că suma de 3.800 USD primită anterior ar fi fost formată din bancnote false, inculpata Sorescu Liliana ar fi primit de la aceeași persoană, prin intermediul inculpatului V.M., echivalentul în lei al acestei sume, respectiv 17.200 lei”, se mai arată în comunicatul DNA.



Potrivit DNA, contractele încheiate de cele două uzine cu societățile comerciale aveau ca obiect, în principal, servicii de mentenanță, achiziția de materiale și prestări de servicii.

Toți cei trei directori și afaceristul care a oferit mita urmează a fi prezentați vineri cu propunere de arestare la Tribunalul București.



În cauză se efectuează acte de urmărire penală și față de alte persoane, precizează DNA.