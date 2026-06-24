Directorul fabricii Dacia Maroc anunță când vine noul Sandero

Dacia Sandero va fi al treilea automobil electric al mărcii, după primele două Spring. Pentru prima dată, un oficial Renault Group a anunțat data lansării noului model.

Mohamed Bachiri, directorul general al Renault Group Maroc, care conduce direct activitatea uzinei în care sunt produse automobilele Dacia Sandero, Jogger și Logan, a anunțat în premieră startul viitoarei generații a acestor modele, care va marca și electrificarea platformei CMF-B, pe care este utilizată în prezent pe toate modelele mărcii, cu excepția Spring. Platforma și-a schimbat denumirea din acest an în RGMP small și va avea o nouă generație.

„Am început să lucrăm la industrializarea celei de-a patra generații a gamei Dacia din Tanger, care este în curs de lansare și care va debuta la sfârșitul anului 2027, începutul lui 2028, cu diferite versiuni electrice și hibrid”, a declarat Mohamed Bachiri, prezent la Tanger la o întâlnire cu jurnaliști la care este prezent și Profit.ro.

Bachiri a confirmat astfel lansarea motorizărilor electrice pe ambele versiuni Sandero și Jogger care fuseseră anunțate anterior de conducerea companiei. În luna februarie, Francois Provost, CEO Renault Group, și Katrin Adt, CEO Dacia, au anunțat în cadrul strategiei grupului planurile de electrificare a mărcii Dacia, care cuprindeau în următorii ani nu mai puțin de patru modele electrice.

Primul dintre acestea va fi noul Spring, care va fi lansat anul acesta, iar următoarele pe listă vor fi Sandero și Jogger. Nu este exclus ca lângă Sandero să fie lansat un nou SUV care să înlocuiască versiunea Steppway, dar acest lucru nu a fost confirmat deocamdată.

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