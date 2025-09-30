Directorul FBI a mers în Noua Zeelandă și a făcut cadouri pe care oficialii locali au fost nevoiți să le distrugă

Kash Patel a fost numit director al FBI de către președintele Donald Trump după revenirea sa la Casa Albă, FOTO: CQ-Roll Call / ddp USA / Profimedia Images

Directorul FBI, Kash Patel, le-a oferit în timpul unei vizite în Noua Zeelandă șefilor poliției și serviciilor de informații cadouri constând în pistoale nefuncționale, care însă erau ilegale conform legislației locale privind armele de foc și au trebuit să fie distruse, au declarat agențiile de aplicare a legii din țara insulară pentru Associated Press.

Pistoalele, replici din plastic imprimate 3D, făceau parte din suporturi de prezentare pe care Patel le-a oferit la cel puțin trei oficiali de rang înalt din domeniul securității din Noua Zeelandă, în luna iulie. Patel, cel mai înalt reprezentant al administrației Trump care a vizitat până acum țara, s-a aflat la Wellington pentru a inaugura primul birou independent al FBI din Noua Zeelandă.

Pistoalele sunt arme strict reglementate în Noua Zeelandă, iar deținerea uneia necesită un permis suplimentar, pe lângă licența standard pentru arme de foc. Agențiile de aplicare a legii nu au precizat dacă oficialii care s-au întâlnit cu Patel dețineau astfel de permise.

Nu este clar ce autorizații a solicitat Patel pentru a aduce armele în țară. Un purtător de cuvânt al lui Patel a declarat marți pentru Associated Press că FBI nu va face niciun comentariu.

Pistoalele făcute cadou de șeful FBI au fost predate și distruse

În Noua Zeelandă, armele nefuncționale sunt supuse acelorași reglementări precum cele funcționale, dacă pot fi modificate pentru a deveni operabile din nou. Richard Chambers, Comisarul Poliției Noii Zeelande, a declarat într-un comunicat transmis marți către AP că pistoalele oferite de Patel au fost considerate de autoritățile de reglementare a armelor ca fiind potențial operabile și au fost distruse.

Chambers nu a precizat în ce mod fuseseră făcute nefuncționale armele înainte de a fi oferite de Patel. În general, acest lucru presupune dezactivarea temporară a mecanismului de tragere.

Trei dintre cei mai importanți responsabili ai forțelor de ordine din Noua Zeelandă au declarat că au primit aceste cadouri în cadrul unor întâlniri desfășurate pe 31 iulie. Unul dintre destinatari a fost chiar Chambers, iar ceilalți doi au fost Andrew Hampton, directorul general al principalei agenții de informații a țării, și Andrew Clark, directorul general al agenției de informații tehnice GCSB, potrivit unui comunicat comun al instituțiilor respective.

Un purtător de cuvânt al celor două agenții de informații a descris cadoul drept „un suport de prezentare pentru monede comemorative”, care includea arma nefuncțională imprimată 3D „ca parte a designului”. Oficialii au cerut a doua zi sfatul autorității responsabile cu aplicarea legislației privind armele de foc, a precizat Chambers.

Când armele au fost examinate, s-a constatat că ar putea fi făcute funcționale. „Pentru a asigura conformitatea cu legislația privind armele de foc, am dispus ca poliția să le rețină și să le distrugă”, a declarat Chambers.