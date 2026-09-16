Directorul financiar al Oracle spune că firma nu vrea să facă „mai mult cu mai puțini oameni”, a doua zi după noua rundă de concedieri

Noul director financiar al Oracle a profitat de prima sa întâlnire cu angajații pentru a le transmite un mesaj: Oracle nu dorește să „facă mai mult cu mai puțini oameni”.

Directorul financiar Hilary Maxson le-a spus angajaților, marți, că ar trebui să fie mândri de rezultatele financiare ale companiei și să protejeze acest succes, pe măsură ce compania se dezvoltă, potrivit unei înregistrări intrate în posesia Business Insider.

Declarațiile au venit la o zi după ce Oracle a început o nouă rundă de concedieri, după reducerile de la începutul acestui an. Forța de muncă a companiei a scăzut cu 21.000 de angajați, sau 13%, în anul fiscal 2026, care s-a încheiat pe 31 mai, conform documentelor companiei.

„Să facem alegeri clare privind modul în care ne vom folosi resursele”

„Asta înseamnă să fim atenți la modul în care ne cheltuim timpul și banii. Nu mă refer la a face mai mult cu mai puțin, o expresie care nu-mi place deloc. Înseamnă să simplificăm procesele care nu ajută clienții și să facem alegeri clare cu privire la modul în care ne vom folosi resursele, acolo unde acestea au cel mai mare impact”, a spus Maxson.

Observațiile directorului financiar al Oracle evidențiază una dintre principalele provocări cu care se confruntă compania și competitorii săi: investiții agresive în inteligență artificială, menținând în același timp disciplina financiară.

Oracle a acumulat datorii de zeci de miliarde de dolari, pe măsură ce și-a extins centrele de date și infrastructura de inteligență artificială. Cele mai recente reduceri de personal au scopul de a reduce cheltuielile cu salariile pentru a compensa aceste costuri, potrivit unei persoane familiarizate cu strategia.

Oracle a raportat cheltuieli de capital de 28,5 miliarde de dolari în primul trimestru, în creștere față de 8,5 miliarde de dolari cu un an înainte, și și-a menținut estimările de cheltuieli de capital pentru anul fiscal 2027 la 90-95 de miliarde de dolari.

Nici Maxson, nici alți directori nu au abordat direct problema concedierilor în timpul întâlnirii care a durat aproximativ o oră. În schimb, au subliniat apăsat despre cât de mult contează cererea clienților și oportunitățile create de inteligența artificială.

„V-aș ruga să continuați să puneți o întrebare foarte simplă: Cum contribuie munca pe care o fac la obținerea unui rezultat mai bun pentru clienți?”, a spus co-CEO-ul Mike Sicilia.

„Sunt multe schimbări în această privință, se întâmplă multe lucruri în lume, iar în momente ca acesta, modul în care lucrăm împreună și cum ne prezentăm în fața clienților noștri contează cel mai mult”, a adăugat Mike Sicilia.