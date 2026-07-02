Directorul OMS anunță încheierea focarului de hantavirus

Directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) a anunțat joi încheierea focarului de hantavirus care s-a declanșat pe o navă de croazieră, MV Hondius, și care a stârnit îngrijorări puternice la nivel internațional, informează AFP și Agerpres.

„Astăzi, ultima persoană care a intrat în contact cu o persoană expusă la hantavirus la bordul navei de croazieră MV Hondius și-a încheiat perioada de carantină, a fost testată negativ și s-a întors în locuința sa”, a declarat Tedros Adhanom Ghebreyesus într-o conferință de presă organizată la Geneva.

„Niciun alt caz de infectare nu a mai fost semnalat după data de 25 mai. Suntem, așadar, foarte bucuroși să anunțăm că OMS consideră că focarul de hantavirus s-a încheiat”, a adăugat el, precizând că 13 cazuri au fost asociate cu acest episod infecțios, dintre care trei au fost mortale.

În total, „peste 650 de persoane de contact au fost identificate și monitorizate de autoritățile sanitare din 33 de țări și teritorii”, a precizat directorul OMS.

OMS va continua să colaboreze cu guvernele și cu partenerii săi pentru a înțelege mai bine acest episod de hantavirus.

„Coordonăm, de asemenea, un studiu ce implică 21 de țări pentru a înțelege cum evoluează boala, ceea ce va contribui la dezvoltarea de diagnostice, tratamente și vaccinuri cu scopul de a fi pregătiți pentru viitoarele focare epidemiologice”, a explicat Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Cele 13 cazuri identificate în acest focar epidemiologic reprezintă un număr foarte mic în raport cu zecile de mii de infectări cauzate de hantavirus – un virus rar, pentru care nu există nici vaccinuri, nici tratamente specifice – înregistrate în fiecare an la nivel global.

Însă acestea din urmă provin, în majoritatea lor, din infectări directe, rezultate din contactul cu un animal, în general un rozător.

Îngrijorările medicilor erau cauzate de riscul unei transmisii virale de la om la om: tulpina virală depistată pe nava MV Hondius, denumită Anzi, este singura cunoscută până în prezent pentru faptul că permite o astfel de contaminare.

Originea focarului

Pe 1 aprilie, nava de croazieră MV Hondius, care circula sub pavilion olandez, a părăsit portul argentinian Ushuaia, situat în extremitatea sudică a Țării de Foc, având ca destinație Capul Verde și făcând o escală în câteva insule izolate din Atlanticul de Sud.

După descoperirea virusului la bordul său, nava a călătorit până în Tenerife, în insulele Canare spaniole, pentru a evacua, pe 10 mai, mai mult de 120 de pasageri.

Acel vas de croazieră care efectua explorări polare a acostat în cele din urmă pe 18 mai în portul Rotterdam din Țările de Jos, cel mai mare port al Europei, cu un echipaj redus și obligat să respecte o carantină de mai multe săptămâni.

În total, două decese s-au produs la bordul navei: un olandez, în aprilie, și o turistă germană, în mai. A treia victimă, care era soția olandezului decedat, a murit la sfârșitul lunii aprilie în Africa de Sud, după ce părăsise vasul.

Pentru primul deces, legătura cu hantavirusul nu a fost dovedită cu certitudine, întrucât niciun test virusologic nu a fost efectuat, însă legătura pare foarte probabilă, ținând cont de epidemia care s-a declanșat ulterior.

Acea persoană, un pasager olandez, petrecuse totodată un sejur de 48 de ore în Țara de Foc înainte să se îmbarce pe nava MV Hondius.

Înainte să ajungă în orașul Ushuaia, olandezul a străbătut în lung și în lat, timp de patru luni, Argentina, efectuând totodată incursiuni în Chile, unde hantavirusul este de asemenea prezent, precum și în Uruguay.

Originea acestui focar epidemiologic nu a fost deocamdată identificată.