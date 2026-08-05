Directorul unei fabrici de drone din Rusia, în stare gravă după ce o bombă i-a aruncat în aer mașina

Directorul general al unei companii ruse care produce drone pentru armată a fost rănit grav după o explozie care i-a aruncat în aer mașina, șoferul fiind ucis, scrie presa rusă.

Vladimir Tkachuk, șeful companiei „UralDroneZavod”, care produce dronele „Upyr”, se află la terapie intensivă, în stare gravă, au declarat pentru TASS reprezentanții serviciilor de urgență.

„În urma exploziei mașinii, Vladimir Tkachuk a fost rănit; se află la terapie intensivă, în stare gravă, iar medicii luptă pentru viața lui”, a declarat o sursă a agenției ruse de presă.

A fost deschis un dosar penal pentru omor comis într-un mod periculos pentru societate (litera „e” din partea a 2-a a articolului 105 din Codul Penal), scrie Kommersant.

Potrivit portalului E1.RU, incidentul a avut loc în seara zilei de 4 august, când, în cartierul Bolșoi Istok, Mercedesul lui Vladimir Tkachuk a sărit în aer.

⚡️❗️BREAKING: Vladimir Tkachuk, head of Ural Drone Factory, developer of the Russian Upyr FPV drone and founder of the pro-war channel Povyorotnye na Voyne, has been critically wounded in a car bombing near Yekaterinburg.



An explosive device planted beneath his Mercedes… pic.twitter.com/FaenMtVCVP — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) August 5, 2026

Canalul de Telegram Mash susține că dispozitivul exploziv a fost plasat sub mașină, iar șoferul-bodyguard al Tkachuk a fost ucis.

Mercedesul în care se afla Vladimir Tkachuk după explozia unei bombe artizanale. Foto: Telegram / Mash

„UralDroneZavod” este o companie din Ekaterinburg fondată în 2023. Este specializată în producția de drone FPV, inclusiv de drone „Upyr”.

Atacul asupra directorului general al „UralDroneZavod”, Vladimir Tkachuk, este al doilea incident din ultimele zile în care au fost vizați dezvoltatorii și producătorii ruși de drone.

În urmă cu o săptămână, pe 29 iulie 2026, în Tula a avut loc un atentat asupra lui Andrei Cerezov, fondatorul companiilor „Vozdușny Traktat” și „Laboratorului Rus de Transport Aerian”, care dezvoltă drone FPV din familia „Ovod” pentru armata rusă. Cerezov a suferit trei răni prin împușcare, dar starea sa este considerată stabilă.

De asemenea, sâmbătă seară, o bombă artizanală purtată de o femeie a ucis trei persoane și a rănit cel puțin 21 în urma unei explozii în apropierea unui restaurant de lux din centrul Moscovei. Acolo, avea loc petrecerea unui general rus.