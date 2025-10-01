Discursul lui Trump de la reuniunea cu generalii americani, criticat de un fost lider din armata SUA: „Este oarecum șocant, plin de neadevăruri”

Fostul general Mark Hertling, care a condus trupele americane din Europa, a calificat afirmațiile președintelui Donald Trump și ale secretarului apărării Pete Hegseth de la reuniunea liderilor militari americani de marți drept „jifnitoare și insultătoare” și a spus că este de părere că „nu au fost bine primite” de către trupe, relatează HuffPost.

În cadrul întâlnirii, Hegseth și-a anunțat planurile de reorganizare a armatei, care ar urma să „elimine ideologia toxică, corectitudinea politică și justiția socială care au infectat departamentul nostru”. El a criticat, de asemenea, pe „generalii și amiralii grași” și le-a transmis ofițerilor americani să demisioneze dacă nu îi susțin agenda.

La rândul său, Trump și-a apărat multe dintre politicile sale și le-a sugerat generalilor folosirea „orașelor periculoase” din SUA ca „terenuri de antrenament pentru armată”.

Într-i intervenție la MSNBC, generalul Herling a criticat noile planuri ale administrației americane și i-a spus prezentatoarei Ana Cabrera că se simte obligat să „apere armata americană” pentru „nu există oameni mai buni în întreaga noastră armată”.

„Și mi se pare cu adevărat jignitor că cineva îi insultă și susține că promovările și avansările lor în cadrul armatei sunt rezultatul politicilor, al conștientizării sau al DEI (n.r. acronimul pentru Diversitate, Echitate și Incluziune), pentru că acest lucru pur și simplu nu este adevărat”.

Despre discursul președintelui, Hertling a afirmat că „pur și simplu nu putea să creadă unele dintre lucrurile” pe care le spunea.

„Este oarecum similar cu discursul pe care l-a ținut la ONU [săptămâna trecută]. Este oarecum șocant, plin de neadevăruri, iar el se adresează unui grup de bărbați și femei care servesc în întreaga lume, care au experiență directă în unele dintre alianțe și în ceea ce privește războiul despre care vorbește”, a spus Hertling. „Așadar, bănuiesc că nu este primit prea bine.”

Mark Phillip Hertling este un general în rezervă al Armatei Statelor Unite. Din martie 2011 până în noiembrie 2012, a servit ca general comandant al Armatei Statelor Unite în Europa.