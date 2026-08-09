Discuție dezvaluită din interior între un șef de la Meta și angajați pe tema locurilor de muncă și AI. „Întrebați-vă părinții”

Creșterea productivității grație folosirii inteligenței artificiale de angajații din domeniul tehnologiei nu ar trebui să ducă la mai mult timp liber pentru salariați, consideră Andrew Bosworth, directorul tehnologic al companiei Meta.

Subiectul a fost abordat în cadrul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri care a avut loc luna trecută, au declarat trei persoane care au participat la discuție, scrie The Bussines Insider.

Un angajat l-a întrebat pe Bosworth dacă sporul de productivitate generat de AI ar putea fi transformat în beneficii pentru salariați, cum ar fi reintroducerea programului „Meta Days”, o inițiativă care a fost anulată între timp, care oferea câteva zile în plus de concediu.

Șeful de tehnologie al Meta a respins ferm ideea mai multor zile libere datorită AI.

Deși a recunoscut că munca în cadrul companiei nu este ușoară, el a susținut că timpul pe care angajații îl economisesc prin utilizarea inteligenței artificiale ar trebui folosit pentru a dezvolta noi produse, mai bune pentru utilizatorii platformelor dezvoltate de gigantul tech, având în vedere că cei lucrează pentru Meta „fac cele mai interesante lucruri de pe Planetă”.

„Sper ca timpul suplimentar pe care îl câștigăm să fie folosit pentru a face și mai multe lucruri interesante pentru oamenii care folosesc produsele noastre în fiecare zi”, a spus Bosworth.

„Avem miliarde de utilizatori. Dacă am o oră în plus, știți ce fac cu ea? O investesc în asta”, a subliniat șeful din cadrul Meta.

El a părut că l-a criticat pe angajat pentru revenirea asupra subiectului privind zilele libere suplimentare.

„Nu vreau să vă fac viața grea, dar nu mai întrebați despre Meta Days. Este o prostie”, a spus el.

Bosworth a sugerat că cererea de mai multe zile de concendiu nu este o tactică de succes pentru viitorul său profesional.

„Mergeți la părinții voștri și întrebați-i: «De fiecare dată când am ocazia să vorbesc cu șeful meu, ar trebui să cer mai multe zile libere?» Întrebați-i ce părere au despre asta ca strategie de carieră”, a afirmat șeful de tehnologie al Meta.