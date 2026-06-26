Discuție între miniștrii de Externe din România și Iran, la o zi după ce un oficial de la Teheran a acuzat România de „complicitate” la „războiul ilegal” al SUA

Oana Țoiu și Abbas Araghchi au discutat despre situația din Orientul Mijlociu, Memorandumul de înțelegere semnat recent de România cu SUA, a anunțat Ministerul român de Externe într-un comunicat de presă.

„Am reafirmat angajamentul ferm și constant al României pentru identificarea unor soluții diplomatice care să contribuie la consolidarea securității și stabilității atât în Orientul Mijlociu, cât și în regiunea noastră. Totodată, am reiterat riscurile generate de războiul ilegal de agresiune purtat de Federația Rusă”, a anunțat Oana Țoiu.

Situația stâmtorii Ormuz pe unde trece o cincime din petrolul din petrolul consumat la nivel mondial a fost un alt subiect pe ordinea de zi.

„Am subliniat necesitatea redeschiderii depline și în condiții de siguranță a Strâmtorii Ormuz, precum și a restabilirii libertății de navigație, în vederea stabilizării piețelor energetice, consolidării securității alimentare și asigurării, în timp util, a accesului la îngrășămintele necesare sectorului agricol.”, a precizat Oana Țoiu.

Tensiuni bilaterale

Discuția telefonică vine la o zi după ce purtătorul de cuvânt al ministerului iranian de Externe, Esmail Baghai, a acuzat NATO de „complicitate” la „războiul de agresiune ilegal” declanșat împotriva Iranului de către Statele Unite și Israel. Plecând de la o declarație a lui Mark Rutte, Baghai a menționat direct România.

„Secretarul general al NATO a indicat în mod explicit Italia și România ca fiind țări care au participat la agresiunea împotriva Iranului”, a subliniat purtătorul de cuvânt al ministerului iranian de Externe.

Baghai a reacționat la declarațiile făcute la Fox News de secretarul general al NATO, Mark Rutte, potrivit cărora „500 de avioane americane au decolat de pe bazele americane din Italia” pentru a sprijini operațiunea militară israelo-americană „Epic Fury”, lansată împotriva Iranului pe 28 februarie.

Rutte a afirmat că aeroportul din București și-a redus zborurile comerciale pentru a face loc avioanelor de realimentare utilizate în cadrul acestei operațiuni și că, în timpul conflictului, au fost efectuate între 4.000 și 5.000 de zboruri ale avioanelor americane de pe bazele europene.

În replică, MAE a transmis miercuri că România nu a fost parte a conflictului SUA – Iran, prioritatea țării noastre fiind sprijinirea constantă a eforturilor diplomatice care au avut ca scop dezescaladarea regională și obținerea unui climat de pace și securitate în Orientul Mijlociu.