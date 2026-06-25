Prima reacție a Bucureștiului, după acuzațiile Iranului la adresa României

Avion F/A-18E Super Hornet, pe cel mai mare portavion din lume, USS Gerald R. Ford, în timpul operațiunii Epic Fury, 2 martie 2026. FOTO: Military Image / Alamy / Profimedia

România nu a fost parte a conflictului SUA – Iran, prioritatea țării noastre fiind sprijinirea constantă a eforturilor diplomatice care au avut ca scop dezescaladarea regională și obținerea unui climat de pace și securitate în Orientul Mijlociu, a transmis joi Ministerul Afacerilor Externe.

Reacția MAE a venit după ce purtătorul de cuvânt al ministerului iranian de Externe, Esmail Baghai, a acuzat, mai devreme în cursul zilei, NATO de „complicitate” la „războiul de agresiune ilegal” declanșat împotriva Iranului de către Statele Unite și Israel.

Ministerul român a amintit că decizia țării noastre a fost luată în contextul acordurilor bilaterale existente cu SUA.

„România este o țară aliată cu responsabilități și angajamente pe care le respectă pe deplin. Subliniem încă o dată că toate deciziile pe care România le ia în exercitarea suveranității sale sunt atent evaluate pentru a ne asigura că acestea sunt în conformitate cu prevederile Cartei ONU și cu normele relevante de drept internațional”, a precizat MAE, potrivit Agerpres.

Iranul acuză România de „complicitate” la „războiul ilegal” al SUA

„Secretarul general al NATO a indicat în mod explicit Italia și România ca fiind țări care au participat la agresiunea împotriva Iranului”, a subliniat purtătorul de cuvânt al ministerului iranian de Externe, citat de AFP.

Baghai a reacționat la declarațiile făcute la Fox News de secretarul general al NATO, Mark Rutte, potrivit cărora „500 de avioane americane au decolat de pe bazele americane din Italia” pentru a sprijini operațiunea militară israelo-americană „Epic Fury”, lansată împotriva Iranului pe 28 februarie.

Rutte a afirmat, de asemenea, că aeroportul din București și-a redus zborurile comerciale pentru a face loc avioanelor de realimentare utilizate în cadrul acestei operațiuni și că, în timpul conflictului, au fost efectuate între 4.000 și 5.000 de zboruri ale avioanelor americane de pe bazele europene.

„Este vorba aici de o mărturisire clară și zdrobitoare a complicității active a NATO într-un război de agresiune ilegal dus împotriva unui stat membru suveran al ONU”, a scris Baghai, într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X.

„Secretarul general al NATO a indicat în mod explicit Italia și România ca fiind țări care au participat la agresiunea împotriva Iranului”, a subliniat purtătorul de cuvânt al diplomației de la Teheran.

„Aceste țări, precum și toate celelalte țări europene care au susținut agresiunea americano-israeliană împotriva Iranului, trebuie să explice propriilor cetățeni și întregii lumi de ce au ales să se facă complici la acest act flagrant de agresiune și la comiterea unor atrocități în masă împotriva populației iraniene”, a adăugat el.