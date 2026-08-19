Discuții de ultimă oră cu Comisia Europeană pe legea salarizării, înaintea negocierilor de la Cotroceni

Reprezentanții Ministerului Muncii și Finanțelor au avut miercuri discuții cu Comisia Europeană pe tema legii salarizării, a confirmat pentru HotNews, ministrul Dragos Pîslaru. El a precizat că în cursul serii va avea o variantă aprobată și de Comisie a actului normativ.

Discuțiile au venit cu câteva ore înaintea întâlnirii la Cotroceni a echipelor tehnice ale partidelor, și cu o zi înainte ca liderii fostei coaliții să negocieze cu președintele Nicușor Dan actul normativ de care depind 770 de milioane de euro din PNRR.

Potrivit surselor HotNews din PSD, UDMR și USR, ministrul Dragoș Pîslaru nu a anunțat liderii politici și sindicatele implicate în negocieri că urmează să comunice Comisiei Europene un draft al legii salarizării, în condițiile în care nu fusese agreat niciun proiect.

Concluziile discuției cu reprezentanții Comisiei ar urma să fie comunicate partidelor din grupul de lucru miercuri seara, la Cotroceni, susțin surse din Guvern.

Nicușor Dan a convocat liderii pentru o nouă consultare privind Legea salarizării pentru mâine la ora 14:00, spun surse HotNews din USR, UDMR și PSD.

La ora publicării acestui articol, discuțiile dintre Ministerul Muncii, Ministerul Finanțelor și Comisia Europeană sunt încă în desfășurare.

Ce s-a discutat cu Comisia Europeană

Potrivit surselor HotNews din Guvern, discuția cu reprezentanții Comisiei este legată doar de impactul bugetar al legii, acesta fiind și motivul pentru care partidele nu au fost anunțate.

România a negociat cu Comisia un impact bugetar al legii salarizării de 8 miliarde de lei. Ulterior însă, acesta a fost revizuit la 12 miliarde pentru a acoperi cerințele mai multor sectoare bugetare, între care medicii și profesorii.

Potrivit unor surse guvernamentale, Ministerul Finanțelor poate în acest moment suporta doar o anvelopă de 8 miliarde.

Surse care au participat la ultimele discuții de la Cotroceni au explicat că orice depășește suma de 8 miliarde de lei va trebui să vină la pachet cu măsuri de compensare de venituri sau de reduceri permanente de cheltuieli. De asemenea, dacă impactul bugetar depășește 12 miliarde de lei, va trebui ca legea să fie aplicată eșalonat.

Concluziile, trimise partidelor în cursul serii

Miercuri, concluziile întâlnirii cu reprezentanții Comisiei le vor fi comunicate reprezentanților partidelor din grupul tehnic, în întâlnirea programată la Cotroceni în această seară, potrivit surselor HotNews implicate în negocieri.

Mâine de la ora 14:00, la discuții vor participa atât președintele Nicușor Dan, cât și liderii partidelor parlamentare, alături de grupul tehnic.

Ministrul anunța săptămâna trecută că președintele României l-a desemnat personal să transmită noi amendamente la legea salarizării. Pîslaru spunea atunci că aceste amendamente aveau să ajungă la Administrația Prezidențială în cursul weekendului.

Administrația Prezidențială, prin consilierul Radu Burnete și chiar prin președintele Nicușor Dan uneori, mediază discuțiile dintre PSD, PNL, USR, UDMR și dintre ministerele responsabile pentru a ajunge la un acord care să permită adoptarea şi promulgarea noii legi a salarizării din sistemul public înainte de 31 august – termenul limită asumat prin Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).

Totuși, surse care au participat la discuțiile săptămânale de la Cotroceni au explicat că șansele ca legea să fie adoptată până la termenul limită „s-au subțiat foarte mult” spre minim chiar, iar dacă mâine liderii politici și reprezentanții Guvernului nu reușesc să găsească o cale de mijloc șansele sunt tot mai mici ca legea să fie gata până la 31 august.