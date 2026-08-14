Dragoș Pîslaru spune cum au crescut salariile parlamentarilor în noua lege a salarizării. „Am e-mailul”

Dragoș Pîslaru, ministrul interimar al Muncii, a declarat vineri, că majorarea coeficientului privind indemnizațiile parlamentarilor este o propunere a celor patru partide care au negociat Legea salarizării, respectiv PSD, PNL, USR și UDMR.

Întrebat de jurnaliști dacă a primit „în plic” grilele care prevăd majorări salariale pentru parlamentari, ministrul a răspuns: „Da, am e-mailul. După venirea mea ca ministru, când a fost pregătit acel acord politic cu medierea Administraţiei Prezidenţiale, ca parte a acelui acord politic am primit un e-mail de la Camera Deputaţilor în care mi s-a comunicat că liderii de grupuri politice semnatare ale acordului au convenit asupra grilei de demnitari.”

Întrebat de ce acceptă ca atare grila, Pîslaru a spus că Guvernul Bolojan, fiind interimar, nu are capacitatea de a propune lucruri.

La insistențele jurnaliștilor dacă actualul guvern va încerca totuși să diminueze coeficientul prin amendamente în Parlament, ministrul interimar al Muncii a răspuns: „Este ceva ce cu siguranță veți putea întreba în Parlament. Eu sunt foarte curios dacă cineva din Parlament va vota împotriva a ceva ce liderii au decis”.

Cu cât crește indemnizația parlamentarilor în noua lege

Indemnizația brută a unui parlamentar este astăzi de 18.720 de lei. Coeficienții din draftul Legii salarizării au fost modificați de Dragoș Pîslaru, față de forma lăsată la minister de fostul ministru PSD Florin Manole.

Inițial, legea prevedea o majorare de la 18.720 lei la 23.528 lei brut. În mai, creșterea ajunsese la 24.600 lei, potrivit Cotidianul.

Ulterior, a fost anunțată o diminuare a cuantumului. Însă, în forma negociată astăzi de partidele politice, parlamentari ar putea să primească 24.600 lei brut, lunar.

Dragoș Pîslaru susține că această sumă a fost urmare a unui e-mail pe care l-a primit chiar a doua zi după ce a fost semnat acordul politic de la Palatul Cotroceni pe legea salarizării.

Ce urmează pentru legea salarizării

Ministerul Muncii va trimite în acest weekend către Administrația Prezidențială noi amendamente la legea salarizării. Dragoș Pîslaru susține că acest lucru i-a fost cerut personal chiar de președinte la ultimele negocieri privind îndeplinirea acestui jalon PNRR.

„Varianta actuală este îmbunătăţită semnificativ pe două domenii, sănătate şi educaţie. Nu spun că există un acord din partea sindicatelor pe varianta respectivă. Există, însă, o aliniere instituţională importantă cu ministerele de linie, educaţie şi sănătate, şi evident, faptul că discutăm cu sindicatele în continuare arată că dialogul, care la un moment dat fusese blocat din diverse pricini, este reluat”, a spus ministrul.

O nouă întâlnire a liderilor politici în care să fie discutate aceste modificări ar urma să aibă loc la începutul săptămânii viitoare.

Nicușor Dan mediază discuțiile dintre PSD, PNL, USR și UDMR pentru a ajunge la un acord care să permită adoptarea şi promulgarea noii legi a salarizării din sistemul public înainte de 31 august – termenul limită asumat prin Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR). Surse politice convergente spun însă că adoptarea legii este puțin probabilă până la acest termen.

Pentru adoptarea proiectului, ar fi nevoie de încă o ședință extraordinară a Parlamentului până la finalul lunii august.