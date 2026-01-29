Discuții între europeni despre o posibilă umbrelă nucleară comună. Anunțul făcut de liderul Germaniei

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că națiunile europene încep să discute idei referitoare la o eventuală umbrelă nucleară comună care să vină în completarea acordurilor de securitate existente cu SUA, transmite Reuters.

Într-un moment de tensiuni transatlantice sporite, Merz a precizat că discuțiile sunt într-o fază incipientă și că nu este iminentă vreo decizie.

„Știm că trebuie să ajungem la o serie de decizii strategice și de politică militară, dar, în prezent, momentul nu este potrivit”, le-a spus el reporterilor joi.

Germaniei îi este interzis să dezvolte o armă nucleară proprie, în temeiul Tratatului 2+4, care a deschis calea pentru reunificarea țării în 1990, precum și în temeiul unui tratat istoric de neproliferare nucleară pe care Germania l-a semnat în 1969.

Tratatele nu împiedică discutarea de soluții, spune cancelarul

Merz a afirmat că obligațiile asumate de Germania prin tratate nu o împiedică să discute soluții comune cu partenerii săi, inclusiv cu Marea Britanie și Franța, singurele puteri europene care dețin un arsenal nuclear.

„Aceste discuții au loc. De asemenea, nu intră în conflict cu partajarea armelor nucleare cu Statele Unite ale Americii”, a adăugat liderul german.

Remarci similare cu ale cancelarului a făcut și președintele comisiei parlamentare de apărare, Thomas Roewekamp, care a declarat că Germania poate contribui la dezvoltarea unei arme nuclear europene cu capacitatea sa tehnică.

„Nu avem rachete sau focoase nucleare, dar avem un avantaj tehnologic semnificativ cu care l-am putea contribui la o inițiativă europeană comună”, a declarat Roewekamp, ​​din partea partidului de centru-dreapta al lui Merz, Uniunea Creștin-Democrată (CDU), pentru postul german de televiziune Welt TV.