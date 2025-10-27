Discuții UE-China despre restricțiile privind pământurile rare. „Suntem foarte preocupați de relația comercială cu China”

O delegație chineză se va deplasa joi la Bruxelles pentru discuții pe tema restricțiilor impuse de Beijing asupra exporturilor de pământuri rare, a anunțat Uniunea Europeană, potrivit AFP.

China, cel mai mare producător mondial de minerale rare, care sunt cruciale pentru industria auto, cea electronică și domeniul apărării, a anunțat la începutul acestei luni noi măsuri de limitare a exporturilor.

În replică, președintele Donald Trump a amenințat cu taxe vamale americane de 100% pentru importurile din China.

O delegație chineză de nivel înalt va merge joi la Bruxelles, iar luni au avut loc discuții în sistem video pentru „a pregăti terenul”, a anunțat purtătorul de cuvânt al UE pe probleme de comerț, Olof Gill.

Contrar așteptărilor, ministrul chinez al comerțului, Wang Wentao, nu va face parte din delegație.

„Luăm aceste măsuri deoarece credem despre China că trebuie să acționeze ca un partener responsabil”, le-a spus Gill reporterilor la Bruxelles.

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a precizat că subiectul a fost abordat într-o întâlnire cu prim-ministrul chinez Li Qiang în marja unui summit al Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN) din Malaysia.

„Suntem foarte preocupați de relația comercială cu China”, în special de controalele la exportul de materii prime critice, le-a transmis înaltul oficial european, luni, reporterilor.

Costa a menționat că speră că vizita preconizată „ar putea depăși aceste probleme”.

UE reclamă că noile măsuri chineze au forțat unele companii să oprească producția.

„Cu China, vrem să avem relații comerciale bune. Însă, de fapt, avem unele probleme pe care le-am adus în discuție și trebuie să le abordăm”, a declarat președintele Consiliului European.

„China știe foarte bine cu ce fel de probleme ne confruntăm și ce trebuie să facă pentru a fi depășită această situație”, a adăugat el.

Ce a spus premierul Chinei

Prim-ministrul chinez Li Qiang a declarat că Beijingul este dispus să rezolve problemele economice și comerciale bilaterale prin dialog, potrivit agenției oficiale de presă Xinhua.

Totodată, el a spus că Beijingul este pregătit să intensifice cooperarea cu Bruxelles-ul, în special în sectorul ecologic și cel digital.

Președinta Comisiei Europene a declarat sâmbătă că UE face eforturi pentru a nu mai fi dependentă de pământurile rare din China. Potrivit Ursulei von der Leyen, o componentă importantă a planului UE va fi reciclarea.

Bunul comunitar se va concentra, de asemenea, pe parteneriate pentru materii prime critice cu țări precum Ucraina, Australia, Canada, Kazahstan, Uzbekistan, Chile și Groenlanda, a mai spus ea.