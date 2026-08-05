Disney anunță un parteneriat cu TikTok. La ce vor avea acces creatorii de conţinut

Gigantul american din industria divertismentului Disney a anunţat un parteneriat cu TikTok care permite utilizarea unor fragmente din filmele şi serialele sale în clipurile scurte publicate pe reţeaua de socializare asiatică.

„TikTok le va oferi creatorilor săi acces la resurse asociate cu sute de filme şi de seriale extrase din imensul catalog de francize emblematice şi proprietăţi intelectuale deţinute de Disney”, a transmis compania americană într-un comunicat, miercuri, menţionând în special producţii din universurile cinematografice Pixar, Marvel şi „Star Wars”, relatează AFP și Agerpres.

Acest acord va fi lansat într-o fază-pilot în Statele Unite în lunile următoare înainte să fie extins şi în alte ţări, a transmis Disney.

Creatorii de conţinuturi care participă la acest program îşi vor vedea videoclipurile difuzate şi într-o nouă rubrică a platformei Disney+.

„Conţinuturile create de fani joacă un rol din ce în ce mai important în modul în care segmentele de public descoperă şi se implică (…) în divertisment”, potrivit grupului Disney.

Grupul american a anunţat de asemenea, miercuri, o cifră de afaceri trimestrială în creştere cu 7%, o creştere bazată pe parcurile sale de distracţii, catalogul său de streaming şi succesul din cinematografe al filmului „Toy Story 5”, în pofida unui profit net care a scăzut la jumătate în raport cu anul trecut.

Încasările obţinute de filmul „Toy Story 5” au depăşit pragul de 1 miliard de dolari în box-office-ul mondial.

În schimb, Disney a admis că alte producţii ale sale, precum „Star Wars: The Mandalorian and Grogu” şi versiunea cu scene live-action a animaţiei „Moana” au realizat „performanţe inferioare” aşteptărilor sale.