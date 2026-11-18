Camera Deputaţilor a adoptat, miercuri, un proiect de lege iniţiat de USR care prevede că verificarea calităţii de asigurat în sistemul public de sănătate se va face, ca regulă generală, în format electronic. Astfel, pacienţii nu vor mai fi nevoiţi să prezinte adeverinţe eliberate de casele de asigurări de sănătate, decât în situaţii excepţionale, când verificarea electronică nu este posibilă, scrie Agerpres.

Documentele prin care se atestă calitatea de asigurat sunt, după caz, cardul naţional de asigurări sociale de sănătate, înscrisul rezultat prin verificarea electronică a calităţii de asigurat de către furnizorii aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate sau, în mod excepţional, adeverinţă de asigurat eliberată de casa de asigurări la care este înscris asiguratul în condiţiile normelor metodologice privind verificarea electronică a calităţii de asigurat, prevede proiectul.

Verificarea electronică a calităţii de asigurat se realizează prin intermediul Platformei informatice din asigurările de sănătate şi al instrumentelor electronice puse la dispoziţie de CNAS, de către furnizorii de servicii medicale, de dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive, de medicamente şi materiale sanitare aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, de către casele de asigurări de sănătate, precum şi de către autorităţile şi instituţiile publice care au dreptul de a verifica această calitate potrivit legii.

Potrivit unui amendament adoptat, documentul rezultat în urma verificării electronice va cuprinde data şi ora verificării, un identificator unic, rezultatul acesteia, entitatea care a efectuat-o şi datele strict necesare identificării persoanei. Acesta nu va conţine informaţii despre starea de sănătate a pacientului.

Proiectul modifică şi completează Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

Obligați să verifice online

Furnizorii de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate au obligaţia de a utiliza instrumentele electronice puse la dispoziţie de CNAS pentru verificarea calităţii de asigurat, în condiţiile stabilite prin contractul-cadru şi prin normele metodologice privind verificarea electronică a calităţii de asigurat, prevede un alt amendament.

Este interzisă solicitarea adeverinţei de asigurat în situaţia în care calitatea de asigurat poate fi verificată electronic, cu excepţia adeverinţei de asigurat emise pentru persoanele care refuză în mod expres, din motive religioase sau de conştiinţă, primirea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate, potrivit unui alt amendament.

Situații excepționale

Adeverinţa de asigurat sau documentele necesare dovedirii calităţii de asigurat, prevăzute în normele metodologice, pot fi solicitate persoanei numai în situaţii excepţionale în care verificarea electronică nu este posibilă din motive tehnice, de indisponibilitate temporară a sistemelor informatice, de imposibilitate a identificării persoanei ori de lipsă temporară a datelor necesare în sistemele informatice.

În situaţiile prevăzute la alin.(16), inclusiv pentru persoanele care nu se regăsesc temporar în baza de date electronică a CNAS, dovada calităţii de asigurat se poate face pe baza documentelor necesare dovedirii calităţii de asigurat, potrivit normelor metodologice privind verificarea electronică a calităţii de asigurat.

Prevederile se aplică şi în cazul persoanelor care au început activitatea în baza raporturilor de muncă sau de serviciu, dacă acestea solicită servicii cuprinse în pachetul de bază până la data depunerii de către plătitorii de venituri din salarii şi asimilate salariilor a declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, prevăzută la art.147 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, potrivit altor amendamente.

„Vrem să schimbăm un reflex birocratic vechi: să punem cetăţeanul să aducă o hârtie pentru o informaţie pe care statul o poate verifica singur. Dacă sistemele CNAS pot confirma electronic calitatea de asigurat, pacientul nu trebuie trimis după adeverinţă. Nu eliminăm verificarea, nu schimbăm contribuţiile şi nu eliminăm cardul de sănătate; eliminăm doar birocraţia inutilă. Este o măsură simplă, dar importantă, prin care digitalizarea începe să se vadă concret în viaţa oamenilor: mai puţine drumuri, mai puţine hârtii şi mai mult respect pentru timpul lor”, declară senatorul USR Ciprian Rus, iniţiator, potrivit unui comunicat de presă.

„Pusul pe drumuri este, încă, un sport naţional”

Adeverinţa de asigurat va mai fi solicitată doar în situaţii excepţionale, justificate, precum nefuncţionarea temporară a sistemelor informatice sau imposibilitatea de a identifica persoana.

„Pusul pe drumuri este, încă, un sport naţional. E o practică bolnavă să îl obligi pe cel care cotizează pentru asigurarea de sănătate să-şi demonstreze calitate de asigurat cu o hârtie, în loc ca sistemul electronic să vadă instant, pe baza CNP. Mă bucur că parlamentarii de la celelalte partide au înţeles că sistemul trebuie forţat – nu rugat – să se digitalizeze”, afirmă deputatul USR Emanuel Ungureanu, membru în Comisia pentru sănătate a Camerei Deputaţilor.

Potrivit USR, legea nu elimină cardul naţional de sănătate şi nu modifică regulile privind validarea sau decontarea serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale. Măsura urmăreşte exclusiv eliminarea adeverinţei în format fizic atunci când datele pot fi verificate în sistemele informatice ale statului.

Proiectul a fost adoptat anterior de Senat, Camera Deputaţilor fiind for decizional.