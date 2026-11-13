Dispozitiv exploziv găsit la Dublin, în apropiere de locul în care Nicușor Dan și alți lideri luaseră cina cu o zi în urmă

Un dispozitiv exploziv a fost neutralizat de experții armatei irlandeze, vineri, într-o clădire de birouri din centrul Dublinului, situată în apropiere de locul unde lideri mondiali cinaseră în ziua precedentă, potrivit Reuters.

HotNews a avut un reporter la summitul de la Dublin și a transmis pe parcursul ultimelor doua zile cele mai importante momente și declarații de la eveniment.

Poliția irlandeză a declarat că a intervenit vineri, după ce a primit o sesizare despre un dispozitiv suspect în clădirea din Merrion Square.

Liderii din Comunitatea Politică Europeană, inclusiv președintele Nicușor Dan, se întâlniseră joi la cină într-o locație de pe o altă latură a pieței.

„Pe baza evaluării inițiale a Garda (poliția), a fost solicitată intervenția la fața locului a echipei de neutralizare a muniției explozive (EOD) a forțelor de apărare. Echipa EOD a neutralizat ceea ce este un dispozitiv rudimentar, dar viabil”, a transmis poliția într-un comunicat.

Conform comunicatului, a fost deschisă o anchetă. Poliția nu a precizat când crede că a fost plasată bomba și nici nu a oferit alte detalii despre aceasta.

La cină a participat și Nicușor Dan

Înaintea evenimentului din Irlanda, organizatorii informaseră presa că în prima zi a summitului liderul irlandez Micheal Martin le va oferi omologilor săi internaționali un dineu, unde va fi pus în valoare „tot ce au mai bun ospitalitatea și cultura irlandeză”, cu preparate irlandeze de sezon.

Prezent la summitul de două zile de la Dublin, președintele Nicușor Dan s-a numărat, la rândul său, printre liderii care au participat la cina organizată joi la Galeria Națională a Irlandei.

Lideri ca președintele francez Emmanuel Macron, prim-ministrul britanic Andy Burham și premierul canadian Mark Carney au participat, de asemenea, la cină.

În schimb, președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a fost la summitul de la Dublin, nu a participat la cina respectivă. În acel moment avea o întâlnire cu emisarii prezidențiali americani Jared Kushner și Steve Witkoff, la periferia Dublinului.

Poliția a declarat că operațiunea de securitate pentru reuniunea de două zile de la Dublin a fost cea mai amplă pe care a desfășurat-o vreodată.