Dispută diplomatică între Ucraina și Israel, pe tema cerealelor „furate” de Rusia. Zelenski amenință cu sancțiuni

Autoritățile ucrainene l-au convocat marți pe ambasadorul Israelului pentru a-i transmite o „notă de protest”, iar președintele Volodimir Zelenski a condamnat ceea ce a descris drept achiziții de cereale „furate” de Rusia de pe teritoriile ocupate de forțele Moscovei, amenințându-i cu sancțiuni pe cei care încearcă să facă profit din aceste tranzacții, potrivit Reuters.

Kievul consideră că producția de cereale din regiunile ucrainene declarate anexate de Moscova îi aparține de drept. Rusia, care consideră că zonele în cauză sunt „noile sale teritorii”, deși acestea sunt recunoscute la nivel internațional ca fiind ale Ucrainei, nu a comentat statutul legal al cerealelor de acolo.

„Încă o navă care transporta astfel de cereale a ajuns într-un port din Israel și se pregătește să descarce”, a reclamat președintele Ucrainei, într-o postare pe platforma X. „Aceasta nu este – și nu poate fi – o afacere legitimă”, a adăugat el.

„Autoritățile israeliene nu pot să nu știe ce nave sosesc în porturile țării și ce marfă transportă”, a mai spus Zelenski.

Volodimir Zelenski susține că „Rusia confiscă sistematic cereale de pe teritoriul ucrainean ocupat temporar și le organizează exportul prin intermediul unor indivizi cu legături cu ocupanții”.

„Astfel de scheme încalcă înseși legile Statului Israel”, a subliniat liderul ucrainean.

Marți, ambasadorul israelian din Ucraina a fost convocat la Ministerul de externe de la Kiev, unde i-a fost transmisă o „notă de protest”, conform părții ucrainene, care acuză Israelul că nu ia măsuri pentru a împiedica intrarea în țară a cerealelor „furate” de Rusia de pe teritoriile ucrainene.

Reacția Israelului

Șeful diplomației israeliene, Gideon Saar, a spus că autoritățile de la Kiev nu au furnizat nicio probă în susținerea acuzațiilor pe care le lansează.

„Nava nu a intrat în port și încă nu a trimis documentele. Nu este posibil să fie verificată veridicitatea afirmațiilor ucrainene”, a declarat el într-o conferință de presă de la Ierusalim.

Saar a declarat că Ucraina nu a depus nicio cerere de asistență juridică, respingând ceea ce a catalogat drept „diplomație Twitter”.

„Israelul este un stat care respectă statul de drept. Le spunem din nou prietenilor noștri ucraineni, dacă aveți dovezi de furt, trimiteți-le prin canalele corespunzătoare”, a adăugat oficialul ucrainean.

Ucraina susține că a furnizat „dovezi și informații ample”

Purtătorul de cuvânt al Ministerului ucrainean al afacerilor externe, Heorhii Tykhyi, le-a spus reporterilor că Ucraina a furnizat „dovezi și informații ample” că încărcatura este ilegală, înainte de a lua atitudine în spațiul public. Instituția a publicat o cronologie a acțiunilor și contactelor sale cu autoritățile israeliene.

„Nu vom permite niciunei țări din nicio zonă geografică să faciliteze comerțul ilegal cu cereale furate care ne finanțează inamicul”, a declarat Tykhyi.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a refuzat să comenteze și a spus că Rusia nu se va implica în acest subiect. „Lăsați regimul de la Kiev să se ocupe singur de Israel”, a afirmat el, marți.

Traderii cu care a discutat Reuters au explicat că este imposibil de urmărit originea grâului odată ce este amestecat.

Ce a spus Uniunea Europeană

Anouar El Anouni, purtătorul de cuvânt al UE pe zona de afaceri externe, a declarat că blocul comunitar a luat act de informațiile conform cărora o „navă a flotei ruse din umbră” care transporta cereale furate a primit autorizație să acosteze la Haifa.

Comisia Europeană, a spus el, a contactat Ministerul de Externe al Israelului pe această temă.

„Condamnăm toate acțiunile care ajută la finanțarea efortului de război ilegal al Rusiei și la eludarea sancțiunilor UE și rămânem pregătiți să combatem astfel de acțiuni prin listarea persoanelor și entităților din țări terțe, dacă este necesar”, a conchis purtătorul de cuvânt.