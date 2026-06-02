Dispute aprinse între principalele agenții de spionaj americane. CIA refuză să mai contribuie cu unele informații. Motivul discordiei

CIA, Agenţia Centrală de Informaţii a SUA, a încetat să mai contribuie la unele evaluări de intelligence, inclusiv la cele legate de războiul cu Iranul, care sunt elaborate de Serviciul Naţional de Informaţii (ODNI), pe fondul intensificării disputelor privind schimbul de informații și delimitarea responsabilităților fiecărei agenții, relatează Reuters citând surse familiarizate cu situația.

Biroul Directorului pentru Informații Naționale din SUA (ODNI) este agenția federală de nivel superior care coordonează și integrează activitatea tuturor celor 18 agenții din Comunitatea de Informații a Statelor Unite. ODNI are rolul de a îmbunătăți partajarea informațiilor între cele 18 agenții de spionaj și securitate (inclusiv CIA, NSA și FBI) și de a-i oferi președintelui american briefing-ul zilnic (Prezidential Daily Brief). Șeful ODNI este, totodată, și principalul consilier pe probleme de securitate națională al președintelui SUA.

Conflictul dintre CIA și ODNI durează de mai bine de un an și a afectat colaborarea în ceea ce privește analizele de securitate națională pe care președinții s-au bazat multă vreme pentru a gestiona provocările complexe din politica externă, au declarat un oficial american și trei persoane care au cunoștință directă despre această situație.

Sursele Reuters au vorbit sub condiția anonimatului, pentru a putea discuta aspecte interne sensibile.

În centrul neînțelegerilor se află o dispută legată de un grup operativ înființat în aprilie 2025 de către Tulsi Gabbard, directoarea comunității naționale de informații, au declarat sursele.

CIA, condusă de directorul John Ratcliffe, susține că „Grupul pentru Inițiative al Directorului” înființat de Gabbard a acționat imprudent, ocolind protocoalele tradiționale de partajare a informațiilor și de declasificare a documentelor, au afirmat două dintre persoanele familiarizate cu situația. De partea cealaltă, oficiali din cadrul ODNI susțin că CIA a blocat în mod repetat accesul acestui grup la informații clasificate.

Această ruptură în colaborarea dintre agențiile de informații americane survine într-un moment critic pentru administrația Trump, în contextul în care Statele Unite sunt implicate în conflictul cu Iranul și se confruntă cu provocări în materie de securitate națională, de la expansiunea militară a Chinei până la războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

Tulsi Gabbard a anunțat săptămâna trecută că va renunța la funcția de principal responsabil al serviciilor de informații ale președintelui Donald Trump începând cu data 30 iunie, ea invocând boala soțului său. Marți, Trump a anunțat că îl numește pe Bill Pulte, șeful Agenţiei Federale de Finanţare a Locuinţelor, în funcția de director interimar al Informaţiilor Naţionale.

„Președintele Trump are încredere deplină în echipa sa de securitate națională”

Cu privire la situația tensionată din cadrul comunității de informații, Olivia Coleman, purtătoare de cuvânt a ODNI, a declarat că „președintele și factorii de decizie continuă să primească cele mai bune informații și analize” din partea agențiilor de informații, ea adăugând că ODNI și agențiile pe care le coordonează „comunică și colaborează zilnic, inclusiv cu omologii din CIA, pe întreg spectrul de produse și operațiuni de informații”.

Purtătoarea de cuvânt a ODNI a mai afirmat că Grupul pentru Inițiative al lui Gabbard „a funcționat în limitele atribuțiilor de supraveghere ale ODNI și în sprijinul ordinelor executive emise de președintele SUA”.

De asemenea, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Davis Ingle, a afirmat că „politica externă a președintelui Trump, bazată pe principiul «pace prin forță», este o abordare verificată în timp, care menține America în siguranță și descurajează amenințările globale”.

El a adăugat că încercările presei de a crea impresia unor diviziuni interne vor eșua. „Președintele Trump are încredere deplină în întreaga sa echipă excepțională de securitate națională”, a declarat Ingle.

Mai puțină colaborare în elaborarea evaluărilor de intelligence

Decizia CIA de a reduce semnificativ contribuțiile sale la evaluările elaborate de biroul lui Tulsi Gabbard reprezintă una dintre cele mai grave consecințe ale neîncrederii reciproce dintre cele două instituții.

CIA a fost unul dintre principalii contributori la rapoartele întocmite de Consiliul Național de Informații, principalul organism analitic al comunității de informații din Statele Unite. Aceste rapoarte au o influență deosebită, mai ales în perioade de război.

Două dintre sursele Reuters care au cunoștință directă cu privire la această situație au declarat că evaluările referitoare la Iran – țară împotriva căreia armata americană luptă de la finalul lunii februarie – se numără printre cele la care agenția nu mai participă în mod regulat.

Potrivit surselor, CIA și ODNI funcționează acum, în mare măsură, ca două structuri analitice separate, fiecare desfășurându-și activitatea independent de cealaltă.