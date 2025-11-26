Sari direct la conținut
Divertis.Gala – Premiile “Pantera Neagră” pentru comedie. Start exploziv de an nou cu Divertis!
Divertis.Gala – Premiile “Pantera Neagră” pentru comedie

După reprezentațiile din 19 si 23 noiembrie 2025 jucate cu casa închisă, Gala premiilor “Pantera Neagră” revine!

De ce?

  • Pentru a da posibilitatea tuturor celor care nu au reușit sa vină la acest spectacol să-l vadă. 
  • Pentru că cererea de bilete fost peste capacitatea sălii. 
  • Pentru că Divertis își respectă publicul. 
  • Pe 24 ianuarie 2026, de la ora 19:00, la Sala Palatului, Divertis apare  în această gală unică, unde cele mai savuroase întâmplări, personaje memorabile și evenimente din ultimul an sunt premiate cu trofeul Pantera Neagră. 

Ce te așteaptă? 

  • Premii pentru conspiratii celebre, reformă fără formă, comedia pensiilor nesimțite, omul anului, sinecuriști, industria calului sau cosmarul rusesc. 
  • Divertis îți arată lumea în care trăiești cu umor, sinceritate, spirit critic și inteligență artificială! 
  • Experiență LIVE de neuitat – energia a 4000 de oameni care râd la unison nu se poate transmite online sau la TV! 
  • Trăiește emoția și veselia pe viu, doar în sala de spectacol! 

De știut: 

  • Divertis.Gala nu se va difuza niciodată în forma lui integrală nici la TV, nici online.
  • Divertis.Gala este un spectacol multimedia live și video, cu actori și personaje AI incredibile.
  • Divertis.Gala este pentru oamenii cu atitudine care cer și doresc ceva mai bun decât primesc de la țara lor.

📅 Data: 24 ianuarie 2026, ora 19:00
📍 Locație: Sala Palatului, București
🎟️ Bilete: Disponibile acum – grăbește-te, locurile zboară!


Divertis.Gala – Să râdem acum, că mâine nu se știe!

Bilete disponibile pe get-in.ro de la 99 de lei.

