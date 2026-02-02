Sari direct la conținut
Dmitri Medvedev, avertisment privind riscul unui conflict global. „O poveste de groază”

Dmitri Medvedev și alți oficiali ruși la o întâlnire a comisiei industrial-militare care gestionează programul de armament al Rusiei, FOTO: Gavriil Grigorov / AP / Profimedia Images

Dmitri Medvedev, vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, a declarat luni că afirmațiile occidentale privind o amenințare rusă sau chineză la adresa Groenlandei sunt „povești de groază” false inventate de liderii occidentali pentru a-și justifica propriul comportament.

„Această așa-zisă amenințare din partea Rusiei și a Republicii Populare Chineze este pur și simplu o poveste de groază”, a declarat Medvedev pentru Reuters, TASS și bloggerul rus de război WarGonzo într-un interviu acordat la reședința sa din afara Moscovei.

„Aceasta este într-adevăr o provocare serioasă pentru unitatea Atlanticului”, a spus Medvedev. „Poate că totul va decurge conform unui scenariu mai calm, înainte de intervenția militară și luptele din cadrul blocului NATO.”

Oficialul rus a mai declarat că lumea devine foarte periculoasă, dar că Rusia nu dorește să fie târâtă într-un conflict global.

„Situația este foarte periculoasă”, a mai spus Medvedev. „Pragul de toleranță la durere scade.”

„Nu suntem interesați de un conflict global. Nu suntem nebuni. S-a spus de sute de ori. Cine are nevoie de un conflict global?”, a spus el. Însă Medvedev consideră că un astfel de scenariu încă este posibil.

„Din păcate, un conflict global nu poate fi exclus.”

Medvedev a comentat și operațiunea americană în care președintele venezulean Nicolas Maduro a fost capturat, acuzând SUA că l-au „furat” pe liderul de la Caracas.

„Ceea ce s-a întâmplat cu președintele Nicolas Maduro este, în mod evident, o încălcare a oricăror norme de drept internațional”, a declarat Medvedev.

„Acest lucru distruge întregul sistem al relațiilor internaționale”, a spus Medvedev, adăugând că, dacă președintele SUA, Donald Trump, ar fi „răpit” de o putere străină, atunci SUA ar considera cu siguranță acest lucru un act de război.

