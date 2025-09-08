Dmitri Medvedev ia în vizor o nouă țară NATO: „Pregăteşte un război cu Rusia”

Fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev a acuzat luni Finlanda vecină că urmează un curs de confruntare pentru un război împotriva Rusiei şi a cerut din nou guvernului finlandez să plătească Moscovei despăgubiri pentru al Doilea Război Mondial, relatează agenţiile de presă DPA și Agerpres.

„După ce a aderat la NATO, sub pretextul măsurilor defensive, Helsinki a urmat un curs de confruntare ca pregătire de război cu Rusia şi aparent pregăteşte un cap de pod pentru un atac asupra noastră”, a scris, într-un articol pentru agenţia de stat rusă TASS, fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev, în prezent vicepreşedinte al Consiliului Naţional de Securitate al Federaţiei Ruse.

Potrivit oficialului rus, structuri de comandă ale unităţilor armatei finlandeze au fost create în regiunea Laponia, „în imediata vecinătate a frontierei cu Rusia”. Este clar împotriva cui sunt îndreptate aceste structuri, întrucât NATO a declarat Rusia stat inamic, notează Medvedev în articolul intitulat: „Noua doctrină a Finlandei: Prostie, minciuni, ingratitudine”.

Rusia vrea reparaţii de război de la Finlanda

Finlanda, care a fost neutră în toată perioada postbelică, a decis în cele din urmă să adere la NATO, la fel şi Suedia, după invazia rusă în Ucraina. De atunci, Rusia vede o ameninţare în intensificarea eforturilor de creştere a capacităţilor de apărare ale acestei ţări vecine cu care a avut conflicte militare directe secolul trecut.

Considerând că astfel Finlanda încalcă vechi acorduri, Rusia îşi reia acum cereri din trecut privind reparaţii de război şi nu se mai consideră obligată în virtutea tratatului de pace din 1947, care limita la 300 de milioane de dolari pretenţiile Rusiei de reparaţii de război faţă de Finlanda. După cum susţine Dmitri Medvedev, valoarea actualizată a pagubelor provocate Rusiei de Finlanda în al Doilea Război Mondial s-ar ridica la 20 de trilioane de ruble, adică circa 244 de miliarde de dolari.